PSG Mercato : Real, Paris fixe une dernière condition pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 27 août 2021 à 18:55

Malgré les multiples offres de prolongation du PSG, Kylian Mbappé est plus que jamais proche d’un transfert au Real Madrid. Finalement résigné, le club de la capitale pose tout de même une dernière condition avant de le laisser partir.

Accord quasi acquis entre le PSG et le Real pour Mbappé

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco contre une enveloppe de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé s’apprête à quitter le Paris Saint-Germain. Ce n’est plus qu’une question de temps. En effet, selon plusieurs sources, dont Le Parisien, RMC Sport et Marca, le Real Madrid est parvenu à faire bouger les lignes du côté de Paris avec une seconde offre de 180 millions d’euros, bonus compris. À cinq jours de la fermeture du marché des transferts, la signature de Mbappé au Real Madrid est plus que proche.

« Les deux clubs tiennent le transfert pour acquis et ce vendredi cela pourrait être officialisé », indique le journal madrilène, même si RMC Sport se veut prudent et assure que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas encore donné sa réponse finale. Le président parisien étant encore en pleine réflexion. Quant au joueur de 22 ans, Sky Sport rapporte qu’il a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers en leur annonçant sa décision de rejoindre les Merengues. Mais à quand l’officialisation de l’accord entre le PSG et le Real Madrid pour Mbappé ?

Le PSG veut d’abord régler la succession de Mbappé

Sauf énorme revirement de dernière minute, Kylian Mbappé va évoluer sous les couleurs du Real Madrid dès cette saison. L’international tricolore a donné son accord à Florentino Pérez sur la base d’un contrat de six ans, soit jusqu’en 2027, avec à la clé un salaire de 30 millions d’euros. Plus rien ne s’oppose donc désormais à l’arrivée de l’ex-Monégasque à Madrid, mais le journaliste espagnol Melchor Ruiz évoque un dernier détail que le PSG veut absolument régler avant de donner son feu vert.

« Le PSG cherche le remplaçant de Mbappé pour accepter l’offre du Real Madrid. Il ne veut pas attendre le dernier jour », rapporte le confrère de la Cadena COPE. Alors que Cristiano Ronaldo vient de signer son retour à Manchester United, les deux pistes viables pour le PSG sont désormais l’international brésilien Richarlison (24 ans, Everton) et le phénomène norvégien du Borussia Dortmund Erling Haaland (21 ans).