Stade de Reims Mercato : Officiel, la signature d'un ailier actée

Le Stade de Reims a accueilli un renfort, ce vendredi. À trois jours de la fin du mercato estival, le club champenois s’est offert Mitchell van Bergen, un attaquant en provenance des Pays-Bas.

Mitchell van Bergen est un nouveau joueur du Stade de Reims. Il s’est engagé avec le club de Ligue 1, vendredi, le jour anniversaire de ses 22 ans. Son arrivée à Rennes a été officialisée, mais sans précision sur la durée de son contrat. La recrue rémoise est un « virevoltant » ailier droit débarqué de Sportclub Heerenveen (en Eredivisie). Il a livré ses premières impressions après sa signature au SDR.

« Reims est un club familial et innovant, un club compétitif qui n'a pas peur de faire jouer de jeunes joueurs. J'ai tout de suite adhéré au projet», a déclaré l’ex international U21 hollandais, dans le communiqué du club de Marne. Arrivé à Reims avec son expérience dans le championnat de son pays natal, soit 119 matchs en Eredivisie, l’attaquant formé à Vitesse Arnhem a déclaré : « quand on est lancé dans le grand bain si jeune, on a une pression supplémentaire, on se doit de confirmer et de perdurer ».

Lacour, « Mitchell apporte la vitesse et la percussion »

Revenu sur les coulisses de l’arrivée de Mitchell van Bergen en Bretagne, Mathieu Lacour a été élogieux sur le profil de ce dernier. « C’est un profil différent de ce que l'on a déjà, de par sa vitesse et sa capacité à prendre les espaces. C'est un joueur qu'on suivait déjà en 2019, à l'époque ou l'on fait signer son coéquipier en club, Arber Zeneli. Mitchell a su glaner de l'expérience. Il possède aujourd'hui une solide connaissance du haut niveau malgré son jeune âge », a souligné le directeur général du Stade de Reims. Pour finir, le dirigeant a exprimé son impatience de voir le jeune néerlandais « apporter sa vitesse et sa percussion dans le couloir droit » de l'équipe du coach espagnol, Oscar Garcia.