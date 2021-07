Stade de Reims Mercato : Garcia indique la sortie à un flop

Publié par Ange A. le 25 juillet 2021 à 05:58

Nouvel entraîneur du Stade de Reims, Oscar Garcia pourrait composer sans un élément lors du prochain exercice. Au sortir d’un match amical, l’entraîneur rémois a poussé pour le départ d’un attaquant.

Oscar Garcia ouvre la porte à un départ au Stade de Reims

Le Stade de Reims a enregistré un véritable coup dur cet été avec le départ de Boulaye Dia. Le meilleur buteur du club la saison passée (16 réalisations) a été cédé à Villarreal contre 12 millions d’euros. Après cette vente, le club champenois devrait encore perdre un élément offensif cet été. Nouvel entraîneur de Reims, Oscar Garcia a confirmé le prochain départ de Dereck Kutesa. Le technicien espagnol a évoqué le départ de l’attaquant suisse après qu’il ait manqué la double confrontation contre le Racing Club de Lens samedi. « Je crois que oui », a d’abord lâché le coach à la réponse de savoir si Kutesa allait partir du club.

Kutesa, un flop vers la sortie à Reims

L’entraîneur du Stade de Reims a ensuite expliqué que Dereck Kutesa était blessé. Raison pour laquelle il a manqué les rencontres contre les Sang et Or. « Mais il était blessé, aussi, il avait un problème aux adducteurs », a fait savoir le coach rémois cité par L’Équipe. Recruté contre 1,7 millions d’euros en 2019 en provenance de Saint-Gall, l’attaquant de 23 ans et loin de répondre aux attentes placées en lui. Il ne compte que 3 réalisations et 4 passes décisives en 48 apparitions, dont 14 titularisations, sous le maillot de Reims. À deux ans de l’expiration de son contrat, l’ailier helvète va donc plier bagages cet été. Sa prochaine destination reste pour le moment un mystère.