OGC Nice Mercato : Christophe Galtier confirme deux départs

29 août 2021

Au sortir du nouveau carton de l’ OGC Nice contre Bordeaux, Christophe Galtier s’est exprimé sur la fin du mercato chez les Aiglons. Le coach niçois a annoncé deux départs chez les attaquants.

Deux départs au programme à l’ OGC Nice

L’ OGC Nice poursuit son sans-faute en championnat. Samedi, le Gym a étrillé les Girondins de Bordeaux (4-0) dans une Allianz Riviera à huis clos. Sans son public, le club azuréen a confirmé sa belle passe actuelle. Justin Kluivert (7e), Amine Gouiri (33e, 42e) et Khéphren Thuram (85e) ont permis aux Aiglons de dominer les visiteurs. Après la rencontre, Christophe Galtier a été interpellé sur la suite du mercato de Nice, surtout après la signature d’Andy Delort. L’entraîneur niçois a indiqué que deux attaquants étaient en instance de départ. L’ancien coach de Lille a notamment confirmé le départ de Myziane Maolida vers le Hertha Berlin. Comme l’ancien Lyonnais, Dan Ndoye, titularisé contre les Girondins, devrait également quitter le Gym.

Galtier décrète le statu quo en défense

Arrivé à l’ OGC Nice en 2018, Myziane Maolida n’a pas répondu aux attentes placées en lui. Depuis sa signature, il n’a scoré qu’à 5 reprises et délivré 7 passes décisives en 63 apparitions. « Dan Ndoye devrait également nous quitter. Il restera donc Amine [Gouiri], Kasper [Dolberg], Andy [Delort] et le jeune Evann Guessand qui intégrera le groupe dès qu’il aura récupéré », assure Christophe Galtier selon les propos relayés par L’Équipe. Dans sa sortie, l’entraîneur de Nice confirme également qu’il n’attend plus de renfort en défense centrale. « Il n’y aura pas de défenseur central supplémentaire. Nous avons fermé la porte à certains départs dans ce secteur », relève le technicien. Lequel est encore invaincu en quatre sorties officielles avec son nouveau club.