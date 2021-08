PSG : Le trio Messi-Neymar-Mbappé met déjà le feu à Reims !

Publié par JEAN-LUC D le 29 août 2021 à 16:55

Le grand jour tant attendu est enfin arrivé. La Ligue 1 va découvrir pour la première fois le trio offensif du PSG Messi-Neymar-Mbappé ensemble ce dimanche à Reims, à l’occasion de la quatrième journée du championnat.

Messi, Neymar et Mbappé dans le groupe du PSG pour Reims

Comme annoncé par Mauricio Pochettino lors de sa conférence de presse de samedi, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé vont faire leur grand début ensemble ce soir contre le Stade de Reims. À l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace au stade Auguste-Delaune et l’entraîneur argentin des Rouge et Bleu a retenu son trio d’attaque pour ce voyage. À 13h30, Lionel Messi et ses nouveaux coéquipiers sont arrivés dans la Marne avec la délégation du Paris Saint-Germain.

Devant de nombreux fans et médias, le car du PSG a débarqué à l'hôtel Continental où la délégation parisienne a pris ses quartiers. Pochettino et ses hommes vont y rester avant de prendre la direction du stade Auguste-Delaune pour le match de ce soir (20h45). Pour cette rencontre, le coach du PSG a convoqué un groupe de 22 joueurs. Privé de Sergio Ramos, Colin Dagba, Mauro Icardi, Juan Bernat et Layvin Kurzawa, le successeur de Thomas Tuchel va pouvoir compter sur la majorité des internationaux qui ont manqué les trois premiers matches de la saison en Ligue 1.

En instance de départ, Rafinha et Pablo Sarabia ne sont pas du voyage à Reims. Mais la grande attraction du jour au-delà même de la rencontre demeure Lionel Messi qui va disputer ses premières minutes en match officiel avec le Paris Saint-Germain.

La folie Messi s’empare déjà de Reims

C’est déjà la folie à Reims pour les débuts de Lionel Messi en Ligue 1. Comme à Brest la semaine dernière, le nouveau numéro 30 et l’équipe parisienne provoquent un énorme engouement à Reims. Outre les mesures sécuritaires renforcées par les autorités locales avec plus de 250 membres des forces de l’ordre mobilisées pour ce match, l’Union des journalistes de sport en France (UJSF), qui gère les accréditations pour les matches de Ligue 1, a reçu plus de 150 demandes pour la presse. De nombreux médias internationaux, particulièrement argentins et espagnols, sont présents à Reims pour ce match qui se jouera à guichets fermés.