PSG Mercato : Mbappé, Paris fait une contre-proposition au Real

Publié par JEAN-LUC D le 30 août 2021 à 19:25

Comme l’a récemment confirmé Leonardo sur RMC Sport, le PSG ne s’oppose pas forcément au départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais cela doit se faire conformément aux conditions du club parisien.

Le PSG a refusé la seconde offre du Real pour Mbappé

D’après les informations du quotidien espagnol Marca, le Paris Saint-Germain a finalement refusé la seconde offre du Real Madrid de 170 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus pour Kylian Mbappé. À 48 heures de la fermeture du mercato estival, les dirigeants parisiens se montrent toujours aussi fermes quant à leur souhait de conserver et prolonger l’international français de 22 ans.

« On ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. (…) On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui. On doit aussi une partie de cet argent à Monaco et on considère que la proposition n’est pas suffisante », avait notamment déclaré Leonardo, le directeur sportif du Paris SG sur RMC Sport. Pas forcément opposé au départ de son numéro 7, le club de la capitale aurait indiqué ses conditions aux Merengues.

Le Qatar fixe ses conditions pour Kylian Mbappé

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait bel et bien quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines 48 heures. En effet, le journaliste italien Nicolo Schira assure ce lundi que le PSG est disposé à délivrer un bon de sortie à l’ancien joueur de l’AS Monaco si Florentino Pérez consent à verser à Nasser Al-Khelaïfi une somme d’au moins 215 millions d’euros. Mais ce n’est pas fini. Le spécialiste mercato de La Gazzetta dello Sport rapporte également que les 215 millions d’euros étant hors de portée pour le Real Madrid, les Rouge et Bleu seraient prêts à accepter 180 millions d'euros plus un joueur de l'effectif actuel de Carlo Ancelotti.

« Le Real Madrid prépare une nouvelle offre pour tenter de signer Kylian Mbappé du PSG, qui veut 215 millions d'euros pour l'attaquant français. Mbappè a déjà accepté des conditions personnelles jusqu'en 2027 (35 M€/an). Un membre de la famille d'Al Thani a déclaré que Paris pourrait le vendre pour 180 M€ + un joueur madrilène », a expliqué Nicolo Schira. À 48 heures de la clôture du marché des transferts, Madrid sait donc ce qui lui reste à faire pour avoir le Golden Boy 2017.