FC Lorient Mercato : Officiel, un défenseur allemand a signé

Le FC Lorient s’est offert un renfort de taille lundi. Il s’agit d’un défenseur central allemand de 1,90 mètre arrivé de Lausanne Sport en Suisse.

FC Lorient : Moritz Jenz a signé un contrat de 5 ans

À quelques heures de la clôture du mercato estival 2021, le FC Lorient s’est attaché les services de Moritz Jenz, un polyvalent arrière recruté en Suisse. Il s’est engagé avec les Merlus pour 5 saisons et va jusqu’en juin 2026. Le jeune joueur va découvrir la Ligue 1 après 33 matchs, toutes compétitions confondues, disputés sous le maillot du FC Lausanne Sport, et 55 matchs avec la réserve de Fulham FC, son club formateur. L’arrière allemand se dit impatient de jouer en France.

« Je suis fier d’arriver en Ligue 1, un des meilleurs championnats d’Europe, au sein d’une formation de qualité et de caractère. Je suis forcément impatient de porter mes nouvelles couleurs, de faire connaissance avec l’effectif et les supporters du club », a-t-il confié, avant de revenir sur les coulisses de son transfert au FC Lorient. « Le discours des dirigeants et du coach, ambitieux et humble, m’a convaincu de rejoindre le FC Lorient, où j’espère contribuer à la performance de l’équipe », a justifié Moritz Jenz.

Le Roux et Pelissier apprécient le profil du défenseur allemand

À la suite de la recrue, Christophe Le Roux, Directeur sportif du club breton, s’est réjoui de la signature du défenseur de 22 ans. « Nous suivons Moritz Jenz depuis longtemps. C’est un profil qui nous intéressait et nous sommes heureux de le compter parmi nous. C’est un défenseur polyvalent et complet qui s’intègrera parfaitement dans le collectif », a déclaré le dirigeant.

Idem pour Christophe Pelissier séduit par le profil de la recrue. « Moritz est doté d’une qualité de passe et de relance très intéressante. Son jeu aérien et ses qualités athlétiques vont nous apporter un plus d’un point défensif. Il saura s’adapter à notre style de jeu grâce notamment à sa capacité à évoluer à plusieurs postes », a souligné l’entraîneur du FCL.