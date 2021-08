PSG Mercato : Camavinga, coup de théâtre retentissant à Rennes !

Publié par JEAN-LUC D le 31 août 2021 à 03:29

Libre dans un an, Edouardo Camavinga refuse de prolonger son contrat avec le Stade Rennais pour rejoindre le PSG. Mais aux dernières nouvelles, le milieu de terrain tricolore aurait pris une tout autre décision pour son avenir.

Eduardo Camavinga snobe le PSG pour le Real

Après plusieurs semaines d’attente, Edouardo Camavinga a finalement pris la résolution de tirer un croix sur l’option PSG pour la suite de son avenir. Lassé d’attendre le club parisien, qu’il voulait rejoindre en priorité, l’international français de 18 ans s’apprête à devenir un joueur du Real Madrid. En effet, d’après les informations de Canal+, les dirigeants madrilènes ont profité de leur présence à Paris pour les négociations en vue d’un éventuel transfert de Kylian Mbappé pour rencontrer le clan Camavinga.

Pourtant annoncé proche des Rouge et Bleu, le protégé de Bruno Genesio s’est laissé convaincre par son entourage ainsi que les Madrilènes de rallier Santiago Bernabeu. Selon la même source francilienne, la Maison-Blanche est sur le point de finaliser l’opération avec le Stade Rennais.

Officialisation imminente pour Camavinga

Le quotidien L’Équipe confirme la tendance dans le dossier Camavinga et assure que le jeune milieu de terrain est tout proche du Real Madrid. Le SRFC et le club espagnol ont un accord de principe pour le natif de Midonje et il ne reste plus que des « détails à régler », selon le journaliste Paul Tchoukriel. Toutefois, le joueur serait d’ores et déjà en train de passer sa visite, préalable à son départ du Paris Saint-Germain. Depuis le début de l'année 2020, le milieu breton était surveillé par la Maison-Blanche et il a toujours donné au club merengue sa préférence bien que le Paris SG était également interrogé par ses services.

Un accord devrait être trouvé très rapidement entre le Real Madrid et le Stade Rennais contre un chèque de 31 millions d’euros. Un accord devrait être trouvé assez rapidement entre le Real Madrid et le Stade Rennais contre une enveloppe de 31 millions d’euros. Après avoir échoué avec Kylian Mbappé, le Real Madrid a pris sa revanche avec Camavinga.