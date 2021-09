Stade Rennais Mercato : Grosse révélation de Maurice sur Camavinga

Publié par Thomas le 01 septembre 2021 à 14:20

Alors qu’il semblait se diriger vers une année supplémentaire au Stade Rennais, le milieu de terrain français Eduardo Camavinga a signé le dernier jour du mercato estival au Real Madrid. Si le joueur avait un temps fait part de sa volonté de quitter le club breton en 2022 à la fin de son contrat, tout s’est envenimé ces dernières heures avec des négociations complexes que livre le directeur sportif, Florian Maurice.

Stade Rennais : Maurice « On n’était pas d’accord au départ »

Si le SRFC a réalisé un mercato très prometteur cet été, il n’oubliait pas son dossier prioritaire, Eduardo Camavinga. Le grand espoir rennais était cette saison plus que jamais convoité par de grands cadors, à un an de la fin de son contrat en Bretagne. Si Manchester United et le PSG faisaient les yeux doux au jeune milieu, c’est finalement au Real Madrid que Camavinga passera un cap dans sa prometteuse carrière. Auditionné ce matin en conférence de presse, Florian Maurice, en charge de l’opération, a dévoilé les dessous du dossier, reconnaissant que « tout est allé très vite.On n’était pas d’accord au départ, on a échangé pendant 48h pour trouver la meilleure solution. Il ne souhaitait pas partir libre ».

« Il va pour moi dans le meilleur club du monde »

Pour Florian Maurice, le Stade Rennais a pris la meilleure décision possible pour son joyau de 18 ans. « Il est récompensé c’est un top mec », a ajouté le directeur sportif rennais, qui a ensuite évoqué l’aspect financier du deal. « On a un pourcentage à la revente, mais le Real ne vend pas énormément. Benzema était parti pour à peu près la même somme, mais ça fait 12 ans qu’il est là-bas. » Une fin d’une belle aventure donc pour Camavinga et les Rouge et Noir, née il y a 8 ans, sur les bords de terrain du AGL Drapeau de Fougères.