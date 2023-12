Le départ de Rayan Cheki de l’OL se profile. Des clubs italiens se bousculent pour le recruter. Une offre de 20 millions d’euros aurait été transmis au club rhodanien.

Mercato OL : La Juventus et Naples s'activent pour Rayan Cherki

Comme l’été dernier, Rayan Cherki est encore parti pour animer le mercato hivernal de l’OL. Outre le PSG, Chelsea, Manchester United et le Real Madrid, de nouveaux prétendants du meneur de jeu de Lyon s’activent ces derniers jours précédant l’ouverture officielle du mercato hivernal. Très courtisée, la pépite de l’Olympique Lyonnais ne devrait pas prolonger son aventure entre Rhône et Saône. Après les transferts de Bradley Barcola au PSG et Castello Lukeba (21 ans) au RB Leipzig, John Textor ne pourra pas retenir Rayan Cherki plus longtemps.

Même s’il a regretté les départs prématurés des deux premiers, le dirigeant américain serait bien obligé de se plier à la forte demande concernant l’international Espoir français (18 sélections, 11 buts). En effet, le nom de Rayan Cherki est associé à des clubs italiens ces derniers jours, dans les médias transalpins. Sport évoque notamment l’intérêt de la Juventus ainsi que de Naples. Les Turinois et les Napolitains se seraient renseigné sur les conditions de l’OL et du joueur de 20 ans, dans la perspective d’un transfert, d'après la source.

Rayan Cherki vraiment intéressé par un long bail à Lyon ?

Attaqué par les supporters ultras du club rhodanien sur les réseaux sociaux, à cause de son irrégularité et son jeu parfois individualiste, Rayan Cherki a déclaré récemment qu’il n’était pas disposé à quitter son club formateur maintenant. « Je n’ai pas fini ce que j’ai à faire ici (à l'OL, ndlr) », avait-il lâché, balayant ainsi la forte envie d'ailleurs qu’on lui prête. Rappelons que le contrat du natif de Lyon prend fin en juin 2025 et sa valeur marchande est estimée à 25 millions d'euros.