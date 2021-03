Mercato OL : Réponse de Cherki à l'intérêt du Real Madrid

Publié le 05 mars 2021 à 22:49

Dans l'actualité mercato OL, l'intérêt du Real Madrid pour Rayan Cherki fait parler. L' attaquant ambidextre a fait connaitre son avis sur cet intérêt du club madrilène.

OL : Rayan Cherki dans le viseur du Real Madrid

Lancé en Ligue 1 par l’ OL, son club de foot formateur, la saison dernière, à seulement 16 ans, Rayan Cherki a montré par son talent sa capacité d'évoluer au haut niveau. Rudi Garcia l’a gardé dans le groupe professionnel depuis son premier match en championnat français le 19 octobre 2019. Le polyvalent joueur offensif avait même disputé deux matchs en Ligue des champions, précisément contre le Zénith, en phase de poule et face au Bayern Munich en demi-finale, lors du ‘’Final 8’’ disputé à Lisbonne, au Portugal, en août 2020.

Cette saison (2020-2021), le prometteur buteur lyonnais est dans la rotation du coach de l’ Olympique Lyonnais. Ainsi, il a disputé 19 matchs de L1 et a été titulaire en 3 matches. Le natif de Lyon a séduit les recruteurs du Real Madrid lors de ses apparitions avec les Gones. Selon les informations de Todofichajes, le club de la capitale espagnole souhaite le recruter dès le prochain mercato. Cependant, les Merengues envisageraient de prêter Ryayan Cherki pendant deux saisons à un club de Liga, afin de lui permettre de s’acclimater et mieux s’aguerrir.

La pépite lyonnaise vers un autre apprentissage

Le plan du Real Madrid ne cadre pas avec le plan de carrière de la pépite de l’ OL. Le jeune joueur veut progresser au sein du cocon familial à l'Olympique Lyonnais avant un éventuel transfert à l’étranger. Malgré son talent, il ne s'estime pas prêt à jouer un rôle important dans un club de football de très haut niveau. « Bien sûr, c'est encore une saison d'apprentissage. J'ai besoin d'apprendre avec mes coéquipiers », a indiqué le milieu offensif de 17 ans avant d'ajouter : « Je sais que j’ai un peu de talent, mais si je veux devenir un grand, il faut que je bosse plus que tout le monde. Le talent, c'est une chose, mais le travail, c'est plus important. C'est ancré en moi depuis petit. J'aime travailler, faire plus que les autres, ce n'est pas nouveau ».

Rayan Cherki avoue qu’il a un peu de temps de jeu à l' OL parce qu’il se sent mieux sur le côté. « On veut jouer tous les matchs, 90 minutes, mais le football ce n'est pas comme ça. Il faut gratter petit à petit », a-t-il souligné. L’international U19 de l'équipe de France n’a pas l’intention de se précipiter pour rejoindre une grosse écurie ou griller les étapes dans sa progression. « Être patient, c'est une des grandes qualités des grands joueurs. Attendre d'être prêt. Je sais où je suis, je sais où je veux aller », a-t-il fait savoir.

17 ans, mais déjà une cote à 25 M€

Le N°18 des Lyonnais attend en effet son heure d'ici fin de saison pour exploser avec l’équipe de l' entraîneur Rudi Garcia. « Quand le coach va réellement me donner ma chance, ce sera à moi de lui monter que je peux apporter quelque chose en plus. Il me fait (déjà) confiance, mais je vais gratter ce qu'il y a gratté et quand il me fera encore plus confiance, quand j'aurai plus de temps de jeu, je pourrai dire qu'il me fait totalement confiance », a-t-il laissé entendre.

Rayan Cherki est sous contrat avec le club rhodanien jusqu’en juin 2023. Malgré son jeune âge, il vaut 25 M€ sur le marché des transferts, selon le site spécialisé Transfermarkt. Avec les rumeurs de l'intérêt du club de foot espagnol pour ses services, son nom devrait revenir dans l'actualité mercato OL à la fin de la saison. Arsenal, Liverpool, Manchester United et plusieurs autres clubs de football de Premier league pourraient l'ajouter à leurs listes de cibles. Reste à savoir si le directeur sportif lyonnais acceptera de laisser filer le futur Karim Benzema des Gones. L'avenir du jeune Ryayan Cherki sera cependant réglé par les offres des clubs pendant la prochaine période des transferts football.













Par ALEXIS