OL : Une pépite lyonnaise tance déjà l'AS Saint-Étienne

Publié par Ange A. le 04 septembre 2021 à 01:14

L’Olympique Lyonnais réalise pour le moment un début de saison en deçà des attentes. Malgré cette mauvaise passe, Rayan Cherki est optimiste pour l’ OL. Il voit notamment Lyon de nouveau marcher sur Saint-Étienne cette saison.

Rayan Cherki lance déjà des piques à l’ ASSE pour le derby

L’Olympique Lyonnais reste sur trois victoires de rang sur l’AS Saint-Étienne, son ennemi historique. L’ OL a notamment infligé une cinglante manita (5-0) à l’ ASSE lors de leur dernière confrontation au Groupama Stadium. Si Lyon éprouve des difficultés en ce début de saison, Rayan Cherki sait que son équipe sera au rendez-vous quand il faudra rencontrer les Verts. Pour le jeune attaquant lyonnais, la défaite est interdite contre Sainté, peu importent les conditions. « Les derbys, on va tout donner comme tous les ans […] Les matchs contre Saint-Étienne, il faut gagner peu importe la manière. Même si tu es nul, il faut gagner. C’est obligatoire ! Si tu ne fais pas un résultat positif, on te regarde bizarrement que ce soit au centre ou au club », a lâché le prodige lyonnais dans un entretien au Onze Mondial.

Un objectif clair pour Cherki avec l’ OL contre Sainté

Déjà gonflé à bloc pour le derby rhodanien, Rayan Cherki s’est fixé un objectif contre l’AS Saint-Étienne. L’ailier de 18 ans entend faire mal faire aux Verts lors de leur double confrontation cette saison. « Cette saison, l’objectif, c’est de marquer à l'aller et au retour contre Saint-Étienne et surtout de gagner », a poursuivi le crack de l’Olympique Lyonnais. Cette sortie devrait notamment plaire à Peter Bosz, le nouvel entraîneur de Lyon. Le premier choc entre les Gones et les Verts aura lieu le 3 octobre prochain à Geoffroy-Guichard. Un rendez-vous déjà dans un coin de la tête de Cherki, même s’il n’a joué qu’un seul match depuis la reprise du championnat.