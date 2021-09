ASSE Mercato : Un énorme chamboulement prévu pour l’été 2022 ?

Publié par JEAN-LUC D le 05 septembre 2021 à 12:39

Cet été, l’ ASSE n’a enregistré qu’une seule arrivée avec le prêt d’une saison de Juan Ignacio Ramirez en provenance de Liverpool FC. Mais le club stéphanois pourrait connaître un énorme chamboulement à l’issue de la saison en cours.

Une pluie de départs à prévoir à l’ASSE ?

La direction de l’AS Saint-Étienne va devoir prendre d’importantes décisions dans les mois à venir. Comme annoncé par le média spécialisé En Vert et Contre Tous, les Verts pourraient voir l’équipe de Claude Puel être complètement transformée avec une vague importante de départs à compter du 1er juillet prochain. En effet, le site sportif rapporte que plusieurs joueurs de l’ASSE arrivent au terme de leurs contrats le 30 juin prochain.

Des remplaçants comme le gardien de but Stefan Bajic, l'arrière droit Alpha Sissoko, le milieu de terrain Assane Dioussé aux titulaires tels que les attaquants Romain Hamouma et Wahbi Khazri ou encore le défenseur central Timothée Kolodziejczak, tous sont concernés par cette situation inédite. Sans compter également que l’attaquant uruguayen Juan Ignacio Ramirez va retourner à Liverpool FC l’été prochain, à la fin de son prêt. Mais ce n’est pas tout.

Mercato ASSE : Claude Puel vers un départ inéluctable ?

Arrivé en 2020, Claude Puel est à sa dernière année d’engagement avec l’AS Saint-Étienne. Pour l’heure, aucune négociation entre les dirigeants de l’ASSE et l’entraîneur français de 60 ans. Outre la vague de joueurs cités plus haut, le club de Saint-Étienne pourrait aussi perdre son coach. Les deux présidents de l'AS Saint-Étienne, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, qui aspirent toujours à une cession du club, seront donc attendus dans les prochains mois. La situation actuelle de Claude Puel et des nombreux joueurs en fin de contrat va probablement remettre au goût du jour la question de la vente de l’ASSE. L’été 2022 s’annonce donc très chaud dans le Forez.

Affaire à suivre donc…