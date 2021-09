PSG Mercato : 2 bonnes nouvelles tombent d’Italie pour Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 05 septembre 2021 à 16:53

Après les arrivées de six renforts unanimement salués, le PSG ne compte pas s’arrêter là. Leonardo vise encore d’autres cibles, notamment du côté de l’Italie, afin d’enrichir davantage l’équipe de Mauricio Pochettino. Et les choses s’annoncent déjà bien pour le club parisien.

Mercato PSG : Pas de folie pour Kessié à Milan

Comme cet été avec Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi, le Paris Saint-Germain compte encore puiser sur le marché des joueurs en fin de contrat l’été prochain. Leonardo vise ainsi Franck Kessié, le milieu de terrain de l’AC Milan. Et d’après les informations de Sport Mediaset, le directeur sportif du PSG pourrait avoir un sacré coup à jouer dans ce dossier à l’issue de la saison. Le média transalpin explique que les dirigeants du club lombard ne comptent pas rehausser leur offre de 6,5 millions d’euros annuels faite à l’international ivoirien pour prolonger son contrat.

Le joueur de 24 ans qui réclame des revenus cumulés (salaire plus bonus) de 10 millions d’euros par saison ne devrait donc pas avoir gain de cause à Milan. Comme avec Donnarumma, l’AC Milan aurait clairement fait comprendre aux représentants de Kessié qu’il est hors de question de mettre en péril l’équilibre économique du club pour un joueur, peu importe son statut. Le PSG pourrait donc en profiter pour récupérer gratuitement Franck Kessié l’été prochain en lui donnant le salaire de ses rêves. Mais ce n’est pas tout.

Brozovic n’est pas chaud pour prolonger avec l’Inter

Outre Franck Kessié, le PSG suit également la situation de Marcelo Brozovic. Arrivé en 2016 en provenance du Dinamo Zagreb, l’international croate est à sa dernière année de contrat avec l’Inter Milan. Et d’après les dernières révélations de TMW, le joueur de 28 ans et la direction des Nerrazzurri ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les termes d’une éventuelle prolongation. La question financière éloignant considérablement les deux parties. Une seconde bonne nouvelle donc pour Leonardo qui pourrait frapper fort à nouveau en Serie A après Donnaruma et Achraf Hakimi.