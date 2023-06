Visé par de grands clubs européens qualifiés pour la Ligue des Champions, Seko Fofana, capitaine du RC Lens, a fait un choix surprenant pour son avenir.

Annoncé dans le collimateur du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille, l’AC Milan, l’AS Rome et des clubs de Premier League, Seko Fofana pourrait quitter les rangs du RC Lens durant ce mercato estival. Pressenti sur le départ l'été dernier, le milieu de terrain de 28 ans a finalement décidé de prolonger son engagement avec les Sang et Or d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2025. Mais un départ pourrait intervenir cet été pour l’international ivoirien. Et à la surprise générale, l’ancien pensionnaire de Manchester City pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite.

Mercato RC Lens : Seko Fofana prêt à céder aux sirènes de l'Arabie saoudite ?

Considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, Seko Fofana ne manque pas de courtisans en Europe, mais pourrait finalement prendre la direction de l’Arabie saoudite, selon les informations du journaliste Rudy Galetti de Sportitalia. Le partenaire de Loïs Openda aurait même d’ores et déjà donné son feu vert à Al Nassr pour entamer des négociations et connaître dans les détails la proposition qui lui serait transmise. Le club saoudien, qui a engagé Cristiano Ronaldo en janvier passé et devrait très prochainement annoncer l'arrivée de Marcelo Brozovic en provenance de l’Inter Milan, pourrait donc commencer à discuter avec les dirigeants lensois et les représentants de Seko Fofana, qui serait prêt à renoncer à disputer la Ligue des Champions pour les pétrodollars de l’Arabie saoudite.