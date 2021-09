OGC Nice Mercato : C’est fait, arrivée imminente d’un attaquant

Publié par Timothée Jean le 07 septembre 2021 à 01:30

L’ OGC Nice n’a pas encore terminé avec son recrutement estival. Le club niçois s’apprête à accueillir son nouveau renfort offensif dans les prochaines heures.

OGC Nice Mercato : Christophe Galtier tient sa nouvelle pépite

L’ OGC Nice devrait très prochainement étoffer son secteur offensif ! Selon les informations de RMC Sport, le club niçois devrait en effet s’attacher les services de l’ailier gauche de Crystal Palace, Zion Atta (16 ans). Le footballeur britannique était déjà courtisé par la formation entrainée par Christophe Galtier depuis quelques semaines. Les négociations entre les deux parties se sont accélérées ces derniers jours et le Gym serait finalement parvenu à arracher sa signature.

La presse anglaise révèle d’ailleurs que Zion Atta aurait refusé de prolonger son contrat avec Crystal Palace afin de se concentrer sur les négociations avec les dirigeants niçois. Le Gym aurait donc pris les devants et devrait s'offrir les services de l’attaquant anglais sans débourser d’indemnité de transferts. Avantagé par son statut de joueur libre, Zion Atta devrait donc rebondir en France une semaine après la fermeture du mercato estival. Les dirigeants du club niçois seraient d’ailleurs très optimistes pour son arrivée sur la Côte d’Azur.

Qui est Zion Atta ?

Zion Atta sort d’une bonne saison sous les couleurs de Crystal Palace et n’a jamais eu l’occasion de débuter en équipe première avec les Eagles. Cette saison, il a disputé une seule rencontre avec les U18 de Crystal Pale. Son profil polyvalent, capable d’évoluer sur l’aile gauche et dans l’entrejeu, et ses performances ont tapé dans l’oeil de plusieurs clubs européens.

Si la Juventus souhaitait le recruter,Zion Atta devrait finalement poursuivre sa jeune carrière à Nice. L’officialisation de son transfert au Gym devrait tomber dans les prochains jours.