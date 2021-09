PSG Mercato : Un deal déjà acquis avec la Juventus pour l’hiver ?

Publié par JEAN-LUC D le 03 septembre 2021 à 17:54

Après avoir renforcé considérablement l’équipe de Mauricio Pochettino, le PSG n’a pas réussi à dégraisser comme il l’avait prévu. Leonardo s’attend donc à un vaste chantier durant le prochain mercato hivernal. Notamment avec la Juventus de Turin qui serait intéressée par un deal avec les Rouge et Bleu.

Un attaquant du PSG déjà courtisé pour cet hiver

À peine le mercato estival refermé, les rumeurs ont commencé avec l’avenir de certains indésirables restés au Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024, Mauro Icardi n’est plus vraiment dans les plans des dirigeants parisiens. Placé sur la liste des partants, l’international argentin de 28 ans n’a pas bougé de Paris, faute de propositions concrètes acceptables. Recruté définitivement en juillet 2020 pour 50 millions d’euros, l’ancien capitaine de l’Inter Milan peine à se faire une place au sein de l’équipe de Mauricio Pochettino. Si le PSG n’est pas parvenu à lui trouver une porte de sortie cet été, la donne pourrait complètement changer d'ici cinq mois.

Mauro Icardi à la Juventus de Turin en janvier ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus de Turin et Mauro Icardi ont eu plusieurs échanges dans les derniers moments du mercato estival. Même si un transfert était difficile dans ces conditions, les deux parties songeraient déjà à se retrouver durant l’hiver. Le club italien aimerait solliciter un prêt d’Icardi en janvier. Certains éléments comme Layvin Kurzawa, Rafinha, Sergio Rico et Danilo Pereira pourraient quant à eux changer d’air dans les jours à venir puisque les clubs russes et turcs peuvent encore recruter.

« Les destinations russes et surtout turques pourraient être de potentielles portes de sortie inespérées pour certains joueurs dont le PSG aurait aimé se séparer, mais n’a finalement pu le faire. On pense bien sûr directement à Layvin Kurzawa, complètement dépassé dans la hiérarchie et sur qui ne compte pas Mauricio Pochettino, ou encore Rafinha et Sergio Rico, tous pistés en Turquie durant l'été. Le nom de Danilo Pereira revient également parmi les départs possibles », explique le site Culture PSG.