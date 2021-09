PSG : Un grand espoir viré de sa sélection pour faute grave

Publié par Thomas le 07 septembre 2021 à 13:22

Malgré la trêve internationale, un grand espoir du PSG, star de sa sélection, va rentrer plus tôt que prévu au centre d’entraînement du club de la capitale. Et pour cause, le joueur, ainsi que quatre de ses coéquipiers viennent d’être expulsés par leurs dirigeants à cause de faits graves comme le rapporte le Telegraph et le Mundo Deportivo.

PSG : 5 joueurs virés pour avoir ramené une fille à l’hôtel

Début septembre est, comme chaque année, synonyme de trêve internationale. Si certains clubs ne se sentent pas impactés par cette longue semaine de pause, d’autres en revanche ont vu bon nombre de leurs joueurs partir rejoindre leurs sélections, encourant parfois des risques de blessures. C’est le cas du Paris Saint-Germain, qui voit à chaque trêve une dizaine de ses joueurs quitter le navire Rouge et Bleu. Cette semaine, Paris a perdu 17 de ses joueurs, une véritable hécatombe à quelques jours de la reprise de la Ligue 1. Seulement, un évènement inattendu va faire rentrer plus tôt que prévu le milieu de 18 ans Xavi Simons. La star de la section U19 des Pays-Bas vient de se faire limoger par sa direction.

Le joueur formé à la Masia ainsi que quatre de ses coéquipiers (Ar’jany Martha, Naci Unuvar, Rio Hillen et Mimeirhel Benita) ont été expulsés de la sélection des Oranjes U19, raison pour laquelle les cinq intéressés n’étaient pas convoqués ce lundi lors de la rencontre face à l’Italie (défaite 0-3). Le sélectionneur national, Bert Konterman, a renvoyé les cinq joueurs chez eux car une fille avait été présente dans la chambre d’hôtel de deux d’entre eux.

La jeune fille avait été invitée par Martha et Benita. Xavi Simons lui, écoutait de la musique dans la chambre d’à côté avec deux de ses coéquipiers, et était venu voir ses deux coéquipiers mais était rentré dans sa chambre immédiatement. Seulement, au moment de partir, le joueur du PSG est tombé sur un membre du staff des Oranjes, qui a informé le coach des manquements de ses joueurs. Malgré une contestation de Simons, qui trouvait la sanction injuste, l’entraîneur a maintenu sa décision d’expulser les cinq joueurs. Au-delà d’avoir rompu la bulle de l’équipe en invitant une fille à l’hôtel, les jeunes footballeurs ont manqué à une règle stricte du protocole sanitaire et devront procéder à des tests Covid très rapidement.