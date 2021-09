PSG : Enorme coup dur pour Paris avant la Ligue des Champions !

Publié par Thomas le 08 septembre 2021 à 10:46

Après s’être hissé en finale et en demi-finale de Ligue des Champions les deux dernières saisons, le Paris Saint-Germain va tenter cette année d’atteindre son objectif ultime, et sera bien aidé par une armada XXL, renforcé par un mercato très ambitieux. Seulement, à moins d’une semaine du début de la compétition, le PSG a reçu une terrible nouvelle, qui devrait fortement modifier les plans de Mauricio Pochettino.

PSG : Le verdict est tombé pour Di Maria en Champions League

Malgré une campagne remarquable la saison dernière (vainqueur du Barça et du Bayern Munich), les Parisiens avaient vécu une grosse déconvenue en demi-finale, en se faisant éliminer par le Manchester City de Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez. Malgré une domination et une ouverture du score très tôt dans la rencontre par Marquinhos (son 3e but de la compétition la saison passée), les Rouge et Bleu s’étaient finalement fait remonter au score par deux faits de jeu assez opportuns des Citizens (score final 1-2).

Au match retour, Paris avait sombré 2-0, ne trouvant jamais la faille à l’Etihad Stadium. Lors de cette rencontre, pour le moins très intense, les esprits s’étaient chauffés, notamment après le second but de Riyad Mahrez (63’), où Di Maria s’en était pris au Brésilien Fernandinho en lui écrasant le pied par frustration.

Après ce mauvais geste, l’attaquant argentin était sous le coup d’une lourde suspension, dont on connaît les termes aujourd’hui. Le PSG devra se priver de sa star pour trois rencontres de LDC, soit toutes les rencontres aller de la phase de groupe. Une terrible nouvelle pour Paris, qui devra aussi se passer de Idrissa Gueye suspendu lors du premier match contre City, et à qui il reste un match à purger. Pour rappel, après la très mauvaise réaction d'El Fideo le 4 mai dernier, le PSG avait écopé d’une amande de 51 000 € pour « conduite inappropriée de l’équipe » et pour avoir retardé le coup d’envoi.