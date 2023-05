Suite à son voyage sans autorisation en Arabie saoudite, Lionel Messi a été suspendu par le PSG. L’entraîneur Christophe Galtier a pris position dans cette affaire.

PSG : Suspendu, Lionel Messi va-t-il rejouer avec le Paris SG ?

Pendant deux semaines, Lionel Messi ne pourra être aligné en match officiel et pourra pas non plus s’entraîner avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain après son voyage controversé au Moyen-Orient pour honorer son juteux contrat avec l’office du tourisme de l’Arabie Saoudite. Durant cette période, la star argentine ne sera également pas payée par le PSG. Lionel Messi manquera donc la réception de l’ES Troyes AC et le déplacement à Ajaccio. Désormais, la question est de savoir si l’attaquant argentin reportera le maillot des Rouge et Bleu d'ici la fin de saison. Selon les informations relayées ces dernières heures par RMC Sport, Christophe Galtier aurait une position claire dans ce dossier.

PSG : Christophe Galtier prêt à faire rejouer Lionel Messi

À l’instar de son président Nasser Al-Khelaïfi, son entraîneur Christophe Galtier et son coéquipier Neymar, l’attaquant du Paris SG, Lionel Messi, a subi la colère des supporters ce mercredi. Sur invitation du Collectif Ultras Paris, des centaines de fans parisiens se sont rassemblés devant le siège du club pour appeler à la démission de la direction et au départ de Messi, Marco Verratti et Neymar Jr.

Vexé par la sanction infligée par son club et les injures des Ultras, le compatriote d’Angel Di Maria aura-t-il envie de rejouer avec le Paris Saint-Germain pour le reste de la saison ? D’après RMC Sport, Christophe Galtier, qui a pris acte de la suspension prononcée par le club et qui ne la commente pas, aurait déjà pris sa décision et serait prêt à aligner le natif de Rosario après sa suspension, si bien sûr, il est au point physiquement.