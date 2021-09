ASSE : Deux mauvaises nouvelles pour le déplacement à Montpellier

Publié par JEAN-LUC D le 10 septembre 2021 à 19:00

L’ ASSE se déplace à Montpellier dimanche dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Une rencontre qui s’annonce déjà compliquée pour les Verts et leur entraîneur Claude Puel.

Saïdou Sow finalement indisponible à Montpellier ?

Invité ce matin par France Bleu Loire, Claude Puel a ouvertement annoncé que Saïdou Sow pourrait manquer le match face à Montpellier HSC au Stade de La Mosson. Notamment parce qu’il n’a pas son pass sanitaire au complet. Le défenseur central international guinéen, de retour de sélection, doit observer une période de quarantaine. Pour son déplacement à Montpellier, dimanche, le club ligérien devra se priver de Saïdou Sow.

Retenu en sélection guinéenne, le jeune stéphanois « est parti dans un pays de liste orange et ne pourra pas être disponible », a confirmé Claude Puel, ce vendredi en conférence de presse. Par contre, le Péruvien Miguel Trauco, qui n'est pas entré en jeu dans la nuit de jeudi à vendredi lors de la défaite de son équipe face au Brésil (0-2), pourrait bien figurer dans le groupe de l'ASSE pour ce match. « On a récupéré onze joueurs partis en sélection. Pour les Africains notamment, il y a beaucoup de fatigue suite aux longs voyages. C'est un avantage de jouer dimanche pour un peu plus récupérer », a poursuivi le coach de l’ASSE. Mais ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle pour l’AS Saint-Étienne.

Benoit Bastien sera au sifflet de Montpellier-ASSE

En quête de leur succès de la saison en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne n’a pas été gâtée par la LFP puisque l’arbitre qui va officier la rencontre contre Montpellier ne porte pas chance à l’équipe de Claude Puel. Il a été au sifflet pour les Verts trois fois la saison passée, au Stade Geoffroy Guichard, avec un bilan de 0 victoire, 1 nul lors contre le LOSC (1-1) et 2 défaites contre Rennes (0-3) et dans le derby face à l’OL (0-5). Puel et ses hommes sont donc prévenus.