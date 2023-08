Transféré par l’ASSE au RC Strasbourg, Saïdou Sow connaît ses premières difficultés en Alsace. Il ne figure pas parmi les premiers choix de Vieira.

Mercato ASSE : Saïdou Sow envoyé en équipe réserve à Strasbourg

Formé à l’ASSE (2016-2020) et lancé en Ligue 1 en octobre 2020 par Claude Puel, Saïdou Sow a quitté son club formateur cet été. Il a fait l’objet d’un transfert au RC Strasbourg. L’AS Saint-Etienne a touché un chèque de 3 millions d’euros sur son transfert. Justifiant le départ du défenseur central, Laurent Batlles a fait savoir que c’est l’international guinéen qui a souhaité partir du Forez. « C'est lui qui a décidé de s'en aller. Il nous en a fait la demande […] il ne voulait plus jouer en Ligue 2. On a respecté son choix », a-t-il clarifié.

Saïdou Sow était heureux de rejoindre le RCSA. « C’est un honneur pour moi de signer ici. Le projet qui m’a été présenté m’a séduit », avait-il déclaré. Mais l’arrivée du jeune joueur à Strasbourg ne se passe pas vraiment comme il l'espérait. Il n’a pas encore joué le moindre match avec son nouveau club. Absent de l’équipe de Patrick Vieira lors de la 3e journée du championnat, il avait été envoyé en équipe réserve pour jouer en National 3.

Le nouvel entraîneur du RC Strasbourg avait pourtant annoncé que les dernières recrues étaient toutes prêtes à jouer. « Les 4 joueurs qui sont arrivés cette semaine sont prêts pour jouer dès ce week-end. Ils vont permettre d’amener plus d’options sur l’aspect tactique », avait-il indiqué le 11 août dernier, lors de la conférence de presse d’avant-match contre l'OL. Cependant, il est probable que Patrick Vieira redistribue les cartes en défense, à la suite de la lourde défaite des Strasbourgeois dans la Principauté (3-0). La roue pourrait donc tourner pour Saïdou Sow, barré par Gerzino Nyamsi, Ismaël Doukouré et Abakar Sylla.

Louis Mouton, une entrée réussie avec Pau

Contrairement à Saïdou Sow, Louis Mouton a réussi son entrée avec Pau, club auquel il a été prêté par l’ASSE, jeudi dernier. Entré en jeu après 27 minutes, suite à la blessure de Jean Ruiz, le milieu défensif a livré une prestation satisfaisante, comme l’a souligné son entraîneur. « Il faut mettre en avant l’entrée de Louis Mouton, il faut savoir que ce garçon est arrivé cette semaine et n’a fait qu’une séance avec le groupe. Il ne connaissait même pas les prénoms de certains partenaires et il a fait une très bonne entrée avec beaucoup de personnalité », a apprécié Nicolas Usaï.

Le journal Sud Ouest a également noté positivement le joueur prêté par l’ASSE. « Cette rencontre contre le Paris FC a été l'occasion, pour le public du Nouste Camp, d'assister aux premiers pas en jaune et bleu de Louis Mouton. S'il a mis jusqu'à la pause pour trouver ses marques, sa deuxième période est à classer dans le tiroir des belles promesses. Technique, mobile et avec une belle qualité de passe, Mouton s'est montré à son avantage », a mis en avant le journal régional.