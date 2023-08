Annoncé proche de Francfort depuis plusieurs semaines, la situation n'a toujours pas évolué pour Niels Nkounkou, alors que le joueur veut quitter l'ASSE.

Mercato ASSE : Francfort ne touche pas au but pour Niels Nkounkou

C'est un dossier qui traîne en longueur à Saint-Etienne, au point de se demander s'il sera bien finalisé. Annoncé tout proche de l'Eintracht Francfort depuis plusieurs semaines, la latéral gauche Niels Nkounkou est en réalité encore loin de s'engager de l'autre côté du Rhin. Au cours de l'été, Francfort a pourtant soumis deux offres à l'AS Saint-Etienne, mais aucune n'a été acceptée par les dirigeants stéphanois, qui demandent bien plus que les 6 millions reçus la première fois.

De son côté, Niels Nkounkou est clair sur ses intentions. Désireux d'évoluer en première division, il fait le forcing pour quitter l'ASSE. Il se sent même prêt à aller au clash avec sa direction. Il pourrait être le troisième défenseur des Verts à quitter l'effectif, après le départ de Saïdou Sow au RC Strasbourg, et la fin de contrat de Jimmy Giraudon.

Un imbroglio qui date de l'hiver dernier

Une situation qui remonte à son arrivée dans le Forez. Prêté par Everton cet hiver, il s'est vu imposer contre son gré une option d'achat dans son contrat. Une clause que l'ASSE s'est empressé de faire sauter à l'approche de l'été. Seulement voilà, le joueur était venu pour une mission sauvetage de six mois, pas plus. Lui comptait retourner en Angleterre et essayer de gagner sa place cette saison. Depuis que Sainté a décidé de lever sa clause, il assume complètement ses envies d'ailleurs.

Un départ est donc préférable pour les deux parties, au risque de le voir traîner son spleen dans le vestiaire stéphanois tout au long de la saison. En attendant, Niels Nkounkou s'entraîne partiellement avec l'effectif des Verts. Il ne devrait cependant pas être dans le groupe pour affronter Rodez ce week-end en championnat. Une absence de taille, alors que les hommes de Laurent Batlles ont déja perdu lors de la première journée face à Grenoble.