PSG Mercato : Mbappé a lâché une bombe en interne sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 12 septembre 2021 à 17:30

Annoncé tout proche du Real Madrid cet été, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG. En interne, l’attaquant parisien aurait fait une annonce fracassante sur son avenir.

Mbappé : « Je vais jouer pour le Real Madrid »

Bloqué cet été par le Paris Saint-Germain malgré une offre de 180 millions d’euros du Real Madrid, Kylian Mbappé a d’ores et déjà réglé la question de son avenir. Si Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar nourrissent le secret espoir de parvenir à lui faire trouver un nouveau bail dans les semaines à venir, l’international français de 22 ans sait où il jouera la saison prochaine. D’après les révélations du journaliste Fabrizio Romano, l’ancien ailier de l’AS Monaco a ouvertement fait savoir à l’un de ses coéquipiers que son objectif était de jouer pour le Real Madrid.

« Pendant la dernière semaine du mois d'août, avant la fermeture du marché des transferts, Mbappé a dit à l'un de ses coéquipiers dans le vestiaire du Paris Saint-Germain : "Je vais jouer au Real Madrid. Je ne sais pas si ce sera cet été ou le prochain, mais je vais jouer au Real Madrid" », a relayé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Autrement, le champion du monde 2018 se serait déjà entendu avec les Merengues, même si le PSG ne compte pas lâcher l’affaire aussi facilement.

Kylian Mbappé ne compte pas prolonger avec le PSG

Fabrizio Romano se dit à 100% sûr de son information. Les propriétaires qatariens du Paris Saint-Germain lui ayant dit non cet été, Kylian Mbappé attend patiemment la fin de saison pour rejoindre librement le Real Madrid. Selon L’Équipe, bien que touché par l’échec de son transfert à Madrid, le Golden Boy 2017 est décidé à rester professionnel jusqu’à la fin avec le club parisien.

Il est donc pleinement engagé et focalisé sur le PSG. Toutefois, le journal sportif assure que cette saison sera pour l’enfant de Bondy sa possible « last dance » avec l’actuel leader de Ligue 1 puisque l’idée d’une prolongation de son contrat ne semble pas faire partie de ses plans d’avenir. Même si Nasser Al-Khelaïfi est déterminé à tenter sa chance jusqu’au bout.