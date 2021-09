PSG Mercato : Après Mendes, Leonardo vise un autre futur crack !

Publié par JEAN-LUC D le 13 septembre 2021 à 05:05

Avec la fragilité de Sergio Ramos, le PSG songerait à recruter un nouveau défenseur central lors des prochaines périodes de recrutement. Si le nom de Kalidou Koulibaly du SSC Naples, Leonardo viserait un autre futur crack comme Nuno Mendes, le latéral gauche venu du Sporting Portugal.

Le PSG sur les traces d’un international néerlandais

À la recherche d’un latéral gauche du même calibre que l’arrière droit Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain a mis la main sur le prodige portugais Nuno Mendes. International à 19 ans, il a rejoint l’équipe de Mauricio Pochettino dans le cadre d’un prêt de 7 millions d’euros avec une option d’achat fixée à 40 millions d’euros. Mais Leonardo ne compte pas s’arrêter là. Avec la fragilité de la santé de Sergio Ramos, le directeur sportif parisien cherche à recruter un défenseur central supplémentaire.

Et si le nom du joueur de Napoli, Kalidou Koulibaly, a été longtemps associé aux Rouge et Bleu durant l’été, Leonardo aurait activé une piste du côté des Pays-Bas. En effet, d’après les renseignements recueillis par le site 90min, l’actuel leader de Ligue 1 a coché le nom de Jurrien Timber pour le prochain mercato hivernal.

Grosse bataille avec Tottenham et Chelsea pour Jurrien Timber

Âgé de 22 ans, Jurrien Timber à l’Ajax Amsterdam où il est sous contrat jusqu’en juin 2024. Désormais bien établi dans son club et international néerlandais avec six capes, le jeune défenseur central est considéré comme l’un des grands espoirs du football hollandais. Certains observateurs le considèrent même déjà le « nouveau William Gallas. » C’est donc tout logiquement que son nom est associé à plusieurs clubs européens. En effet, le média sportif assure qu’en dehors du Paris Saint-Germain, Chelsea, Tottenham, l’Olympique Lyonnais, l’ AS Monaco, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig sont également intéressés par le profil de Jurrien Timber.

Selon le site spécialisé Transfermarkt, le jeune compatriote du Barcelonais Memphis Depay vaut à ce jour 11 millions d’euros. Un montant qui pourrait rapidement monter vu la qualité de ses prétendants. Reste maintenant à savoir lequel de tous ces clubs parviendra à arracher la signature du défenseur de l’Ajax Amsterdam.