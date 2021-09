OL Mercato : Confidence d'Houssem Aouar sur son été compliqué

Publié par Ange A. le 13 septembre 2021 à 07:45

Cet été encore l’avenir d’Houssem Aouar a été source de nombreuses spéculations. Le milieu de terrain de l’ OL a évoqué ses difficultés lors de la dernière fenêtre des transferts.

Un nouvel été agité pour Houssem Aouar à l’ OL

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2023, Houssem Aouar est présenté comme un candidat au départ. Le milieu de terrain de Lyon ne manque pas d’ailleurs de courtisans sur le marché des transferts. Cet été encore, l’avenir du numéro 8 lyonnais a alimenté les rumeurs. Dans un entretien à Prime Video, l’international tricolore est revenu sur cette période. Il confie notamment avoir d’autres priorités cet été. « On a entendu beaucoup de choses, moi j’étais focalisé sur bien me préparer à revenir, à bien me soigner, j’ai eu une gêne aux adducteurs qui m’a handicapé pendant un an. Beaucoup de gens ont parlé à ma place en tout cas, moi je me focalisais sur ma préparation pour réaliser une grande saison », a assuré Aouar.

Un avenir encore flou avec Lyon ?

Déterminé à revenir à son meilleur niveau, Houssem Aouar compte déjà deux passes décisives après 5 journées de Ligue 1 Uber Eats. Pour cette saison, le milieu de terrain s’est fixé un objectif clair avec son club formateur. Après deux saisons sans disputer la Ligue des champions, il souhaite retrouver la reine des compétitions européennes l’année prochaine. « L’objectif, c’est de revenir en Ligue des Champions. Parce que comme je l’ai dit en tant que Lyonnais jouer dans ce stade la Ligue des Champions avec son club, c’est quelque chose que j’aimerai reproduire honnêtement », a avoué le joueur qui rêve également de soulever un trophée avec l’ OL. Reste maintenant à savoir si Aouar sera encore à l’Olympique Lyonnais à l’issue de cette saison. Il ne lui restera en effet plus qu’un an de contrat au terme de la saison. Suite au départ gratuit de Memphis Depay, Jean-Michel Aulas s’est promis de ne plus laisser partir gratuitement des joueurs.