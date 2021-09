OL Mercato : Annonce au PSG, Aouar fait une sortie détonante !

Publié par JEAN-LUC D le 11 septembre 2021 à 18:03

Donné partant cet été, notamment au PSG, Houssem Aouar est finalement resté à l’Olympique Lyonnais. Formé à l’ OL, le milieu de terrain s’est confié sur son avenir avant le match contre le RC Strasbourg.

Mercato OL : Aouar se voit bien rester longtemps

Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Barcelone, Tottenham, Juventus Turin, Bayern Munich, Liverpool et Arsenal. Annoncé avec insistance dans les plans de plusieurs grands clubs européens, Houssem Aouar est finalement resté à l'Olympique Lyonnais. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international français de 23 ans va disputer sa sixième saison sous le maillot de son club formateur. Et selon ses propres propos, l’aventure pourrait se prolonger encore longtemps.

« L’objectif, c'est de revenir en Ligue des Champions. Parce que comme je l'ai dit en tant que Lyonnais jouer dans ce stade la Ligue des Champions avec son club, c'est quelque chose que j'aimerai reproduire honnêtement. Tout ça part par se qualifier cette saison et ensuite remporter un trophée parce que c'est vraiment ce qui me manque le plus dans ce club. Moi, je suis concentré au maximum sur l'Olympique Lyonnais et rejouer la Ligue des Champions avec le club de mon coeur et de ma ville, c'est un objectif et surtout un rêve », a expliqué le numéro 8 des Gones, lors d'un entretien accordé à Prime Vidéo, qui sera diffusé dimanche soir. Un appel du pied à son président Jean-Michel Aulas en vue d’une prolongation ? Pour le moment, le natif de Lyon est alerté sur son entourage.

Houssem Aouar désavantagé par son entourage ?

Si Houssem Aouar est constamment annoncé partant de l'Olympique Lyonnais, notamment en Angleterre où il est beaucoup apprécié depuis plusieurs mercatos, c’est en partie à cause de son entourage, précisément de son frère qui est aussi son agent.

« Lyon a baissé le prix pour Aouar jusqu’au moment où il pouvait même partir en prêt avec option d’achat ! Mais personne n’a fait une offre ! Il va peut-être devoir se poser des questions sur les gens qui s’occupent de sa carrière. On a entendu que Liverpool était intéressé, que le Real Madrid aussi à la dernière minute… Mais c’est faux ! Ça fait deux mercatos que son agent, qui est son frère, se foire », a indiqué le journaliste Romain Molina dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le protégé de Peter Bosz est donc prévenu.