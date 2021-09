PSG Mercato: Mbappé reçoit un conseil républicain pour son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 16 septembre 2021 à 00:05

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé son contrat avec le PSG. Samir Nasri a donné son avis tranché sur la question de l’avenir de l’attaquant tricolore de 22 ans.

Samir Nasri demande à Mbappé de rester au PSG

Nouveau consultant de Canal+, Samir Nasri s'est permis de donner un conseil à Kylian Mbappé pour son avenir. L’ancien milieu de terrain français a notamment indiqué qu’il n’aurait pas quitté l’Olympique de Marseille si le club de la Canebière avait disposé des mêmes moyens que le Paris Saint-Germain met aujourd’hui à la disposition de Mbappé pour lutter avec les meilleurs clubs européens. Surtout que financièrement, l’enfant de Bondy ne peut pas trouver mieux ailleurs qu’à Paris.

« Dans son cas personnel, étant Marseillais, si l’Olympique de Marseille avait cette puissance-là à l’époque, je ne serais jamais parti ailleurs ! Gagner chez soi, il n’y a pas mieux ! Gagner dans ta ville, être le roi, remporter une Ligue des Champions pour ta ville. En plus financièrement, il n’aura pas mieux ailleurs… À sa place, je resterais au PSG ! », a déclaré Samir Nasri sur les antennes de la chaîne cryptée. En attendant de connaître la réponse finale du champion du monde 2018, Leonardo ne mise pas sur un départ de son numéro 7.

Leonardo ne voit pas Mbappé quitter le PSG

Invité de Canal+ mardi soir, Leonardo a évoqué la situation de Kylian Mbappé. Alors que le nom de l’international français est régulièrement associé au Real Madrid, club qu’il a failli rejoindre cet été, le directeur sportif du Paris Saint-Germain ne voit pas son joueur quitter les Rouge et Bleu à l’issue de son contrat. Le collaborateur du président Nasser Al-Khelaïfi pense même pouvoir convaincre le Bondynois de parapher un nouveau bail.

« Mbappé représente la différence entre le superficiel et le profond. Je ne vois pas Kylian partir à la fin de cette saison. Le rapport de Mbappé avec le PSG est profond. On ne pense pas à une autre chose. Je pense que personne ici ne voit le futur sans lui », a déclaré Leonardo. Poursuivant, le dirigeant brésilien a expliqué pourquoi il a refusé de céder le champion du monde 2018 au Real Madrid durant le mercato estival. « Le fait qu’il reste, c’était la seule nouvelle qui pouvait se passer. On n’a jamais pensé à faire tout ça sans Kylian. Vous savez l’histoire. On n’était pas content du comportement du Real Madrid », a-t-il précisé.