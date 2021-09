Real Mercato : Camavinga encore décisif, un cadre en danger ?

Publié par Ange A. le 16 septembre 2021 à 15:45

Dernière recrue du Real Madrid, Eduardo Camavinga monte en puissance chez les Merengues. Encore décisif ce mercredi lors de la victoire du Real contre l’Inter, l’ancien du Stade Rennais se fait déjà un nom à la Maison Blanche.

Eduardo Camavinga de nouveau décisif avec le Real

Le Real Madrid s’est offert un court succès sur la pelouse du Giuseppe-Meazza pour ses débuts en Ligue des champions. Les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés (0-1) contre l’Inter Milan en fin de match grâce à Rodrygo Goes. Remplaçant au coup d’envoi, Eduardo Camavinga s’est mué en passeur décisif quelques minutes après son entrée en jeu. De quoi confirmer la belle passe du milieu débarqué du Stade Rennais contre 31 millions d’euros. Contre les Nerazzurri, l’ancien Rennais disputait son deuxième match sous la mythique tunique blanche. Une fois de plus, le milieu de 18 ans a été décisif avec les Merengues. Il avait ouvert son compteur de but samedi contre Elche en Liga.

Modric mis en danger par le crack tricolore ?

Avec son état de forme actuel, Eduardo Camavinga réussit ses débuts avec le Real. Alors qu’il n’a disputé que 34 minutes de jeu avec le club espagnol, l’ancien du Stade Rennais est déjà plus tranchant que Luka Modric. Le Ballon d’Or 2018 ne compte qu’une passe décisive en 3 matchs cette saison. La prestation du Croate de 36 ans contre l’Inter lui a d’ailleurs valu quelques critiques en Espagne. « Le football, ce sont des occasions à saisir et Camavinga a montré beaucoup plus de choses en 10 minutes que Modric en 80 », a commenté Josep Pedrerol dans l’émission El Chiringuito. En réussite pour ses débuts, il reste maintenant à savoir si l’ancien du SRFC parviendra à remettre en question la hiérarchie dans l’entrejeu madrilène pour sa première saison.