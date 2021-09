Real Madrid : Luka Modric se fait honnir par Camavinga !

Publié par Gary SLM le 13 septembre 2021 à 01:37

Edouardo Camavinga débute bien son aventure au Real Madrid où il a marqué son premier but peu après son entrée en jeu. Luka Modric pourrait longtemps se souvenir de cette première du français.

Real Madrid : 1er match, 1er but pour Edouardo Camavinga

Le transfert d’Edouardo Camavinga du SRFC au Real Madrid s’est fait dans les derniers jours du mercato estival (le 31 août 2021, plus précisément). Le jeune international tricolore a fêté sa première apparition sous le maillot madrilène par un but face au Celta Vigo. Notons que ce match a été une véritable démonstration de force pour les merengues guidés par un intraitable Karim Benzema.

L’ancien joueur de Lyon a inscrit un triplé lors de ce match comptant pour la 4e journée de Liga. L’attaquant de l’Équipe de France a marqué les deux premiers buts de son équipe à la 24e minute, égalisant suite au but inscrit par Santi Mina 4 minute après le début de la rencontre. Franco Cervi (31e) a redonné l’avantage au Celta Vigo avant que le même Karim Benzema ne revienne à la charge avec un nouveau but à la 46e minute du match.

Mis en confiance, le Real Madrid va commencer à dérouler avec un nouveau but de Vinicius Junior à la 54e minute. C’est 18 minutes après ce but que le petit nouveau, Edouardo Camavinga, lancé en jeu par Carlo Ancelotti à la 66e minute de la rencontre - en remplacement de Eden Hazard, va se montrer à son avantage et honnir par la même occasion Luka Modric que Carlo Ancelotti ne va d’ailleurs pas hésiter à rappeler sur le banc.

Alors qu’il escortait le milieu de terrain croate dans sa course offensive par un excellent décalage tout en demandant le ballon, ce dernier va complètement l’ignorer et se lancer dans une action solitaire infructueuse à la 72e minute du match. Modric tire à bout portant sur le gardien Dituro. Le portier dégage mal le ballon qui revient joliment sur la nouvelle recrue madrilène, Edouardo Camavinga. Sans trembler, l’ex-Rennais loge la balle dans les filets du Celta Vigo avant de courir célébrer son but.

Luka Modric renvoyé sur le banc par Carlo Ancelotti

Gêné, Luka Modric n’a pu le rejoindre pour le féliciter contrairement à ses autres camarades de l'équipe. Cette action s’est produite à la 72e minute du match. 7e minute seulement après, l’entraîneur du Real Madrid a rappelé le Yougoslavie sur le banc de touche, ce qui n'a pas manqué de faire penser à une sanction.

Le club de la capitale espagnole a emporté le match 5-2 car Karim Benzema, à la 87e minute, inscrira son troisième et dernier but de la rencontre sur pénality. L’homme du match a de nouveau donné la victoire à son équipe au grand bonheur de son jeune compatriote heureux de ses débuts.