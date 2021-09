Stade Rennais : La compo du SRFC face à Tottenham est tombée

Publié par Thomas le 16 septembre 2021 à 11:35

C’est le grand jour pour le Stade Rennais ! Les Bretons reçoivent ce soir les Spurs de Tottenham au Roazhon Park. Auteur d’un début de saison décevant, l’équipe de Bruno Genesio va devoir élever son niveau de jeu ce soir pour espérer obtenir un résultat contre la formation londonienne. Voici la composition des Rouge et Noir, avec notamment une surprise en attaque et le retour annoncé de deux cadres.

Stade Rennais : Martin Terrier finalement out !

Bruno Genesio, accompagné du latéral droit Hamari Traoré, avait laissé entrevoir son onze titulaire face à Tottenham, hier après-midi en conférence de presse. L’ancien coach de l’OL avait annoncé les retours dans l’effectif de plusieurs joueurs importants comme le latéral norvégien Birger Meling, auteur d’un début de saison prometteur, et du portier sénégalais Alfred Gomis. Si le premier souffrait d’une légère blessure, le second revient quant à lui d’une quarantaine obligatoire après la trêve internationale.

L’entraîneur rennais laissait sous-entendre une possible titularisation de Romain Salin hier face aux journalistes. "C'est une réflexion ponctuelle par rapport à une situation improbable. Cela fait une dizaine de jours qu'Alfred Gomis ne s'est pas entraîné avec l'équipe. Depuis son retour de sélection, il est à l'isolement et s'entraîne seul." Néanmoins, comme l’avance L’Équipe, le coach du SRFC devrait redonner les clés des cages à Gomis ce soir.

Autre inconnu hier, l’apparition de Martin Terrier dans le onze rennais. Touché face à Reims, l’attaquant ne devrait pas figurer dans le groupe ce soir, et laissera sa place à Serhou Guirassy.

Composition du Stade Rennais :

Gardien : A. Gomis

Défense : B. Meling, N. Aguerd, L. Badé, H. Traoré

Milieu : B. Santamaria, F. Tait, B. Bourigeaud

Attaque : G. Laborde, S. Guirassy, K. Sulemana

Oublier l’échec face à Reims

"C'est l'opportunité de montrer que le non-match de ce week-end était un accident, montrer qu'on est capable de se hisser à ce niveau-là", avait annoncé Genesio hier après-midi. Battu ce week-end par le Stade de Reims (0-2), le SRFC peine encore à trouver un équilibre de jeu, malgré un bon mercato opéré par Florian Maurice cet été. Le coach des Rouge et Noir a notamment souligné les aspects de jeu que ses joueurs devront régler ce jeudi soir contre la formation de Nuno Santo. "Je suis la pour apporter au groupe mon expérience en coupe d'Europe, on doit élever notre jeu sur le plan de la concentration, physique et technique."

Rennes-Tottenham, c’est ce soir à 18h45 sur RMC Sport 2.