Stade Rennais : Grosse annonce de Genesio avant Tottenham !

Publié par Thomas le 15 septembre 2021 à 16:45

Après la débâcle ce week-end face à Reims, et une triste 11e place, le Stade Rennais doit se ressaisir ce jeudi face à Tottenham. À 24 heures de cette rencontre historique, l’entraîneur du SRFC, Bruno Genesio, a fait plusieurs annonces importantes. Parmi elles, le retour de deux cadres de l’effectif.

Stade Rennais : Genesio annonce deux gros renforts face aux Spurs

Lors d'une conférence de presse tenue cet après-midi dans l’enceinte du Roazhon Park, Bruno Genesio est longuement revenu sur les récentes contre-performances du club breton, tout en évoquant les dernières tendances avant le match face à Tottenham demain soir. Accompagné du latéral droit Hamari Traoré, l’ancien coach de l’OL n’a pas manqué d’évoquer sa frustration après la défaite contre le Stade de Reims à domicile.

Malgré cette grande déception aux vues du mercato XXL entrepris par les Rouge et Noir cet été, Genesio a néanmoins voulu qualifier cette rencontre d’ "accident" à ne pas reproduire. "C'est l'opportunité de montrer que le non-match de ce week-end était un accident, montrer qu'on est capable de se hisser à ce niveau-là", a annoncé le coach du SRFC en se référant au choc de demain. "Je suis la pour apporter au groupe mon expérience en coupe d'Europe, on doit élever notre jeu sur le plan de la concentration, physique et technique", a-t-il rappelé.

Dans la foulée, le technicien français a annoncé le retour de deux cadres importants de l’effectif, le défenseur Birger Meling et le portier Alfred Gomis sont opérationnels. Si le Norvégien souffrait d’une légère blessure, il sera bien présent ce jeudi, le Sénégalais revient quant à lui d’une quarantaine obligatoire après la trêve internationale. Le coach a néanmoins indiqué que Romain Salin devrait être titulaire. "C'est une réflexion ponctuelle par rapport à une situation improbable. Cela fait une dizaine de jours qu'Alfred Gomis ne s'est pas entraîné avec l'équipe. Depuis son retour de sélection, il est à l'isolement et s'entraîne seul." Le coach a néanmoins tenu à préciser que cela ne bouleverse en rien la hiérarchie des gardiens dans son esprit. De son côté, Martin Terrier sorti prématurément contre Reims, est encore incertain. La recrue Lovro Majer et l’attaquant Jérémy Doku ne seront quant à eux pas disponible demain, aux grands désarrois des supporters rennais.

Le Stade Rennais affronte ce jeudi une équipe des Spurs coupée dans son élan en Premier League après une défaite surprise contre Crystal Palace ce week-end 0-3. Avant cela, les hommes de Nuno Santo occupaient la première place du championnat avec 0 buts encaissé.