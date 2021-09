OM : C3, les regrets de Jorge Sampaoli après le Lokomotiv

Publié par Ange A. le 17 septembre 2021 à 03:05

L’Olympique de Marseille a été accroché pour ses débuts en Ligue Europa jeudi par le Lokomotiv Moscou. Un résultat frustrant pour Jorge Sampaoli qui a fait part de sa déception après la rencontre.

L’ OM cale d’entrée en Ligue Europa

Fort de sa victoire contre l’AS Monaco lors de sa dernière sortie, l’Olympique de Marseille espérait enchaîner ce jeudi. Le club provençal était opposé au Lokomotiv Moscou pour la 1re journée de la phase de groupes de la C3. Les Marseillais n’ont ramené qu’un match nul de la capitale russe alors que leur adversaire a terminé la rencontre en infériorité numérique. L’ OM a pourtant ouvert le score sur penalty grâce à Cengiz Ünder au retour des vestiaires (59e). Bien qu’en surnombre, Marseille a concédé l’égalisation en fin de match sur une frappe à bout portant de Tino Anjorin (89e). Une désillusion pour Jorge Sampaoli qui espérait de meilleurs débuts en Coupe d’Europe.

L’amertume de Jorge Sampaoli après le nul à Moscou

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a pas manqué d’exprimer sa frustration suite à la contreperformance des siens. « Notre erreur a été de ne pas concrétiser nos occasions, on aurait dû marquer avant. On a eu une série d’occasions, un pourcentage de possession supérieur à 70 %, beaucoup de frappes... Eux marquent sur un de leurs tirs. On est frustrés mais il fallait marquer le deuxième but », a déclaré le technicien argentin en conférence de presse. Le coach de l’OM note tout de même des points positifs de cette rencontre. Jorge Sampaoli salue notamment l’engouement dont ont fait montre ses poulains. « Je suis content de la prestation, même si le résultat paraît injuste [...] Le football est comme ça. C’est un tournoi très court. Parfois on sauve un point et c’est un peu injuste, ce soir on en perd deux. On espère les récupérer rapidement. Il faut travailler encore, il y a encore des matches », a poursuivi l’entraîneur marseillais.