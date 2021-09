OM : Bourreau de Monaco, Bamba Dieng savoure son exploit

Publié par Ange A. le 12 septembre 2021 à 01:15

L’Olympique de Marseille s’est imposé (0-2) sur la pelouse de l’AS Monaco samedi lors de la 5e journée de Ligue 1. En l’absence de Dimitri Payet, l’ OM s’en est remis à Bamba Dieng pour dominer le club de la Principauté.

L’ OM enchaîne grâce à Bamba Dieng contre l’AS Monaco

Fort de son succès contre l’AS Saint-Étienne (3-1), l’Olympique de Marseille se déplaçait ce samedi à Louis II pour défier l’AS Monaco. Pour ce rendez-vous, Jorge Sampaoli était notamment privé de Dimitri Payet, son homme en forme en ce début de saison (3 buts et une passe décisive). En l’absence de son meneur de jeu, le technicien argentin a aligné d’entrée sa dernière recrue Amine Harit en pointe et Bamba Dieng sur le flanc gauche. Le Sénégalais s’est d’ailleurs mué en héros de Marseille sur la pelouse monégasque. Auteur d’un doublé (37e, 67e), l’attaquant de 21 ans a permis aux visiteurs de repartir avec les 3 points de la Principauté. Il n’a pas caché sa satisfaction après sa première titularisation sous la mythique tunique phocéenne.

Bamba Dieng aux anges après Monaco

« Je suis content de la prestation, je remercie toute l’équipe et le coach de m’avoir fait confiance. Je savais que je pouvais le faire. On m’a dit de me calmer et finalement c’est arrivé, je les ai mis. J’aime bien Marseille », a confié le minot au micro de Canal+ après la victoire de l’Olympique de Marseille. Grâce à ce succès, l’ OM occupe provisoirement la 3e marche du podium. Le club phocéen se rassure d’ailleurs avant d’affronter les Russes du Lokomotiv Moscou jeudi lors de la 1re journée de la phase de poules de la Ligue Europa.