Stade Rennais : Mauvaise nouvelle avant le choc face à l'OM

Publié par Gary SLM le 17 septembre 2021 à 21:00

Le Stade Rennais sort d’une belle soirée en Ligue Europa Conférence jeudi face à Tottenham (2-2). Le club n’a pas terminé de savourer son résultat plus que correct qu’il attaque le championnat de Ligue 1 avec la peur au ventre.

SRFC : Confirmation d'une mauvaise nouvelle pour dimanche ?

En effet, le SRFC va défier l’Olympique de Marseille au Vélodrome dimanche à 17h. Une rencontre pour le compte de la 6e journée de championnat et qui viendrait confirmer le regain de forme des Rouge et Noir. Sauf que Bruno Genesio va attaquer la rencontre avec quelques faiblesses, trois joueurs importants de son effectif devraient manquer à l'appel.

Pour les cas de Jérémy Doku et Lovro Majer, l’entraîneur du Stade Rennais n'a aucun espoir de les compter dans son groupe qui affrontera l’OM. Sauf qu’un autre joueur vient de s'ajouter à l’angoisse de l’ancien technicien de l’Olympique Lyonnais. Martin Terrier pourrait en effet manquer cette rencontre puisqu’il est incertain de figurer dans le groupe Rennais.

Le Stade Rennais sans Majer et Doku, Terrier incertain

Lovro Majer est absent en raisons de douleurs à la hanche. Malgré un léger mieux observé, il ne sera pas présent dans le groupe du Stade Rennais qui va affronter les Marseillais. Comme lui, Jérémy Doku ne sera pas de la partie non plus à cause de sa blessure, bien qu’il soit en phase de réathlétisation. Le joueur belge ne devrait d'ailleurs pas revenir dans le groupe Rennais avant la prochaine trêve internationale, selon Ouest France, soit jusqu'au match du PSG, le 3 octobre prochain.

Martin Terrier, remplacé sur blessure lors du match face au Stade de Reims, dimanche passé, souffrait toujours de douleurs au genou aux dernières nouvelles. Il est à ce jour incapable d’atteindre sa vitesse de pointe dans ses déplacements, ce qui devrait amener Genesio à jouer la carte de la prudence pour éviter d’aggraver sa blessure. L’ancien joueur offensif de l’OL pourrait donc manquer le match de dimanche prochain face à l’Olympique de Marseille, ce qui va limiter les options de son coach.