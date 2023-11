Le Stade Rennais ne fera pas de cadeau à l’OL, lanterne rouge, ce dimanche à 17h05 pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Bruno Génésio a convoqué un groupe compétitif à cet effet.

Stade Rennais : Bruno Génésio avec 21 joueurs face à l’OL

Trois jours après son succès en Ligue Europa face au Panathinaïkos (3-1), le Stade Rennais accueille l’Olympique Lyonnais ce dimanche après-midi. Pour cette affiche comptant pour la 12ème journée de Ligue 1, l’entraîneur du club breton, Bruno Genesio, a retenu un contingent de 21 joueurs. Suspendus pour cette rencontre, Lorenz Assignon et Warmed Omari ne sont pas présents dans le groupe retenu par le technicien du SRFC. Pour autant, Génésio peut compter sur un retour de poids pour affronter son ancienne équipe.

Forfait pour le match de Ligue Europa jeudi soir face aux Grecs de Panathinaïkos, Steve Mandanda fait son retour parmi ses coéquipiers. Le gardien de but de 38 ans postule même pour une place de titulaire face aux hommes Fabio Grosso. Mais le Champion du monde 2018 n’est pas seul renfort de Génésio puisque l’attaquant turc de 21 ans, Bertug Yildirim, est lui aussi de retour et convoqué après avoir manqué le match de Ligue Europa. Les anciens Lyonnais Martin Terrier et Amine Gouiri sont présents.

Le groupe du Stade Rennais pour affronter l’OL

Gardiens : Gallon, Lembet, Mandanda

Défenseurs : G. Doué, Wooh, Belocian, Jaouab, Theate, Nagida, Truffert

Milieux de terrain : Matic, Santamaria, Bourigeaud, Blas, D. Doué, Le Fée, Rieder

Attaquants : Gouiri, Kalimuendo, Salah, Terrier.