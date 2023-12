L'Olympique Lyonnais est sur la piste de plusieurs joueurs identifiés par David Friio pour cet hiver, dont un ancien joueur de Manchester United.

Mercato OL : Le nouveau Doku fait rêver David Friio

Pas satisfait de l'effectif en place, l'Olympique Lyonnais est décidé à aller à la recherche de renforts dès cet hiver. Les Gones sont en difficulté en championnat cette saison et sont en pleine lutte contre la relégation. En dépit des bons résultats retrouvés par l'OL sous les ordres de Pierre Sage, la direction du club étudie plusieurs options pour renforcer le groupe. Après une première partie de saison décevante, Mama Baldé et Ernest Nuamah ne semblent pas avoir donné grande satisfaction au board du club rhodanien. Afin de renforcer son secteur offensif, notamment sur les ailes, David Friio serait sur la piste de Largie Ramazani, un jeune joueur de 22 ans présenté comme le « nouveau Doku ».

David Friio aux nouvelles pour Largie Ramazani

Âgé de 22 ans, Largie Ramazani évolue avec les Espoirs de la Belgique. Formé à Manchester United, ce jeune ailier évolue désormais à l'UD Almeria où il semble réussir une bonne saison. Il totalise 2 buts et 4 passes décisives en 17 matchs joués en Liga cette saison. Avec un petit gabarit, très rapide, à l'aise techniquement et capable de faire des différences en un contre un, Ramazani a un profil qui rappelle un certain Jérémy Doku, un autre Belge évoluant à Manchester United. Il serait le profil parfait identifié par David Friio pour renforcer le secteur offensif de l'Olympique Lyonnais.

Ramazani pour oublier Moses Simon ?

L'OL est dans une urgence et doit rapidement agir pour se relever. John Textor dispose d'une enveloppe de près de 65 millions d'euros pour se renforcer cet hiver. Pour attirer Largie Ramazani, David Friio sait à quoi s'attendre. Il faudra débourser un minimum de huit millions d'euros. Avec la piste du jeune belge, l'OL devrait pouvoir oublier Moses Simon. L'ailier nigérian est en fin de contrat au FC Nantes. Toutefois, l'Olympique Lyonnais semble être déjà en retard sur le dossier de Ramazani où Lille aurait déjà pris de l'avance.