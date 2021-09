Barça : Révélation folle sur Ronald Koeman et Joan Laporta

Publié par Thomas le 17 septembre 2021 à 22:06

Dans un documentaire diffusé aujourd’hui aux Pays-Bas, Ronald Koeman et son représentant Rob Janssen ont fait fuiter des conversations privées avec le président du Barça Joan Laporta. Des audios chocs, qui devraient mettre de l’huile sur le feu au Barça, où la situation est loin d'être au beau fixe.

Barça Mercato : Laporta voulait virer Koeman dès cet été

Ronald Koeman et son représentant Rob Janssen révèlent dans un documentaire titré "Força Koeman", le parcours mouvementé du coach néerlandais chez les Blaugranas. Disponible actuellement aux Pays-Bas, le documentaire dévoile notamment des échanges stupéfiants entre l’entraîneur et son président Joan Laporta en juin dernier, après l’arrêt de la saison de Liga.

Lors de ces révélations, Laporta a admis publiquement qu’il avait annoncé au Néerlandais qu’il s'octroyait un délai de 15 jours pour trouver un nouvel entraîneur au FC Barcelone, et que, s’il n’en trouvait aucun, il conserverait alors Koeman à la tête du club. L'intéressé explique ensuite, qu’il "a toujours entretenu de bonnes relations avec Laporta", mais que cependant, cette décision aurait terni cette entente. Le président aurait alors rétorqué qu’il "avait encore des doutes, et qu’il ne pouvait pour l’instant lui donner une réponse claire" et qu’il avait besoin de plus de temps pour trouver un nouvel entraîneur au Barça.

Selon les explications de l’agent, Ronald Koeman aurait répondu à Laporta que si cela était sa manière de penser, qu’il fasse ainsi mais qu’il en assume les lourdes conséquences sportives. "Le président c’est le président, c’est lui qui prend les décisions. Je lui ai dit qu’il m’informe de s’il ne voulait plus de moi ou non, mais qu’il ne me fasse pas espérer pour rien. " Trois mois après, l’ancienne star des Oranjes voit son poste en danger à Barcelone. Après la débâcle face au Bayern, Laporta accompagné de ses bras droits, a posé un ultimatum à Koeman, lui laissant un délai de trois matchs pour sauver sa tête.