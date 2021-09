OGC Nice Mercato : Confidences sur l'arrivée de Galtier au Gym

Publié par Ange A. le 19 septembre 2021 à 07:10

L’OGC Noce s’est trouvé un nouvel entraîneur en la personne de Christophe Galter cet été. Directeur sportif du club azuréen, Julien Fournier est revenu sur les dessous de cette arrivée.

Les dessous de la signature de Christophe Glater à l’OGC Nice

Christophe Galtier a surpris plus d’un en décidant de rejoindre l’ OGC Nice cet été. Champion de France avec le Lille OSC la saison dernière, le technicien de 55 ans a décidé de partir de relever un nouveau challenge en Côte d’Azur. Jusqu’ici, il réalise un bon début de saison. Encore invaincus après quatre rencontres, les Aiglons pointent à la 5e place de Ligue 1 avant d’affronter l’AS Monaco ce dimanche. Satisfait des débuts réussis du nouvel entraîneur du Gym, Julien Fournier est revenu sur l’arrivée de Galtier chez les Aiglons. Le directeur du football niçois révèle l’existence d’un deal avec le technicien qu’il connaît depuis 15 ans.

Galtier favori pour la succession de Vieira ?

« On avait un deal avec Christophe. Très peu de gens étaient au courant. Ce n’est pas facile de toujours mentir en période de mercato. Pour qu’un deal aille au bout, je suis prêt à tout, sauf à me compromettre », a-t-il confié dans les colonnes de Nice-Matin. Dans sa sortie, Julien Fournier rappelle que l’ancen coach de Lille était sur un short-list aux côtés de deux autres entraîneurs. « On avait visé trois entraîneurs de haut niveau dont Christophe Galtier. On se connait depuis quinze ans, il y a des moments où l’on rigole comme des potes […] Christophe a son caractère, il dit les choses », a lâché le responsable niçois. Arrivé à un an de l’expiration de son contrat au LOSC, le Marseillais est lié à Nice jusqu’en juin 2024.