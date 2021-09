OM Mercato : Coup de tonnerre à Marseille sur la vente du club !

Publié par JEAN-LUC D le 19 septembre 2021 à 12:42

Frank McCourt a-t-il déjà vendu l’ OM ? Malgré les incessants démentis du président marseillais, Thibaud Vézirian maintient que l’écurie phocéenne a changé de propriétaire.

L’ OM bientôt sous pavillon saoudien ?

Depuis plusieurs mois, Thibaud Vézirian lance régulièrement des alertes pour informer que l’Olympique de Marseille va bientôt changé de propriétaire. Actionnaire majoritaire (95%) des parts de l’OM depuis octobre 2016, l’homme d’affaires américain a passé la main à un prince saoudien, encore frappé fort dans un live sur les réseaux sociaux, en affirmant que l’Olympique de Marseille avait déjà été racheté par les Saoudiens. Dans un Space sur Twitter, le journaliste de L’Équipe a annoncé que la vente de l’OM est désormais bouclée entre Frank McCourt et la Kingdom Holding Compagny du prince Al Walid ben Talal.

« J’ai parlé avec un maire d’Aix-en-Provence la semaine dernière qui m’a dit « Bien sûr, c’est fait, tu avais l’information avant nous ! » Donc tout le monde sait dans ces milieux (députés, sénateurs…) », a lâché Thibaud Vézirian sur le réseau social. « C’est une histoire de rythme de l’information, de rythme d’une officialisation. Donc tant que ce n’est pas officiel, c’est démenti. C’est classique, c’est normal. De tempo de communication aussi. Chacun donne son tempo par rapport à ses intérêts », a-t-il ajouté.

Pour le chroniqueur, l’officialisation traîne parce que c’est une histoire « qui comporte un État, une ligue, un club, une mairie, une ville qui a besoin de retrouver un renouveau avant tout. » Bien au-delà de l’aspect sportif, le rachat de l’OM est beaucoup plus important parce que « ce sont des affaires de business assez secrètes et il ne faut pas déranger cet ordre qui a besoin de son timing pour différentes causes et clauses. Je croise des gens tous les jours, même à Paris, qui m’en parlent. Ce ne sont que des gens qui ont compris. »

Malgré les différentes plaintes des dirigeants marseillais, Thibaud Vézirian est certain de son affaire et a donc relancé sa machine. Pourtant, Franck McCourt continue de marteler qu’il n’est pas question de vente ne ce qui le concerne.

OM : Frank McCourt veut s’inscrire dans la durée

En juillet dernier, face aux rumeurs lancées par Vérizian, le propriétaire de l’OM était monté au créneau pour rassurer sur ses intentions. Le successeur de Margarita Louis-Dreyfus a notamment réitéré ses ambitions pour l’avenir du club marseillais.

« L’OM doit jouer en Ligue des Champions tous les ans. C'est une obligation. À la fin de la saison, l'OM doit se qualifier pour cette compétition. J'ai une ambition forte pour l'OM, je suis passionné par ce club. Et je suis très déterminé à atteindre les sommets. Les supporters de l'OM méritent un grand club et de grands résultats », avait-il confié à L’Équipe. Affaire à suivre donc…