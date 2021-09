PSG : Une bonne nouvelle tombe à Paris avant l’arrivée de l’OL !

Publié par JEAN-LUC D le 19 septembre 2021 à 14:31

Dans quelques heures, le PSG reçoit l’OL dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, une bonne nouvelle vient de tomber pour les supporters du club de la capitale.

Mbappé est bien dans le groupe du PSG pour affronter l’OL

Kylian Mbappé fait partie du groupe de 22 joueurs convoqués par Mauricio Pochettino pour affronter l’Olympique Lyonnais ce dimanche à 20h45 au Parc des Princes. Touché au gros orteil du pied gauche mercredi en Ligue des Champions contre le FC Bruges (1-1), l’attaquant de 22 ans a participé normalement à l’entraînement de samedi. Et son entraîneur l’a jugé apte pour la réception de l’équipe de Peter Bosz. Cependant, l’international français ne devrait pas démarrer la rencontre face aux Gones.

Suspendus à Bruges à l'occasion de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, Angel Di Maria et Idrissa Gana Gueye font également leur retour dans le groupe des Rouge et Bleu. Angel Di Maria pourrait même prendre la place de Mbappé dans le onze de départ parisien aux côtés de Lionel Messi et Neymar Junior. En attendant l’annonce officielle du club de la capitale, L’Équipe avait déjà annoncé ce dimanche matin que l'ancien avant-centre de l'AS Monaco devait figurer dans le groupe du Paris Saint-Germain pour le choc contre les Lyonnais.

En revanche, Mauricio Pochettino avait pris la résolution de ne prendre aucun risque avec son attaquant, qui va donc débuter la rencontre sur le banc. Pour le reste, Marco Verratti, Sergio Ramos, Juan Bernat et Ismaël Gharbi sont officiellement absents pour la réception de l'Olympique Lyonnais. Côté Lyonnais, Peter Bosz va également composer son équipe sans Moussa Dembélé, blessé et forfait pour ce match.

Le groupe du PSG face à l'OL

Navas, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Mbappé, Paredes, Icardi, Neymar, Di Maria, Rafinha, Danilo Pereira, Rico, Wijnaldum, Herrera, Diallo, Draxler, Kehrer, Nuno Mendes, Gueye, Dina Ebimbe, Messi et Donnarumma.