PSG Mercato : Paris enregistre l’arrivée d’un nouvel entraîneur !

Mauricio Pochettino est encore en place au PSG, mais le club de la capitale s’est attaché les services d’un nouvel entraîneur. Le staff de l’ex-coach de Tottenham fait de la place pour un nouveau venu.

Padovani intègre la cellule d’entraîneur des gardiens du PSG

Le staff du Paris Saint-Germain vient d’enregistrer le renfort d’un nouvel entraîneur. En effet, la cellule des gardiens de but des Rouge et Bleu a enregistré la venue d’un nouveau renfort en la personne de Jean-Daniel Padovani. Passé par Angers, Dijon ou encore Bastia, l’ancien meilleur gardien de Ligue 2 en 2007-2008 a posé ses valises au PSG. Il vient épauler Toni Jimenez et Gianluca Spinelli, actuellement en place au poste d'entraîneur des gardiens dans la capitale.

« Nouveau projet. Quel fierté de rejoindre la cellule d’entraîneur de gardien du PSG. Merci à eux pour leur confiance, et à moi d’être bon désormais..! », a écrit le technicien français sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le club de la capitale s’est offert une grosse polémique cette saison au poste de gardien de but. Avec neuf portiers sous contrat, les Parisiens ont été régulièrement moqués durant l’été par ce nombre pléthorique de joueurs au même poste. Un nouveau coach vient donc pour prêter main-forte pour leur encadrement.

Mercato PSG : Qui est Jean-Daniel Padovani ?

Originare de Perpignan, Jean-Daniel Padovani vient d’intégrer le staff technique du Paris Saint-Germain à 41 ans. Il accomplit une très grande saison sous le maillot d’Angers SCO en 2007-2008, ce qui lui vaut le titre de meilleur gardien de la saison de Ligue 2. En juin 2010, Jean-Daniel Padovani signe pour deux saisons à Dijon. En 2013, il signe à la JS Saint-Pierroise dans le but de concurrencer Ludovic Grondin, mais ne parvient pas à s'imposer chez les cigognes. Après quelques matchs et une blessure à la main en 2014, Jean-Daniel décide de mettre un terme à sa carrière et à penser à sa reconversion en ouvrant à Saint-Pierre un centre de soin esthétique en compagnie de sa femme. Mais en juin 2015, il s'engage avec le CA Bastia repêché en National.

