ASSE : Nouvelle carrière pour Ruffier dans un nouveau club

Publié le 13 janvier 2021 à 16:15

La page se tourne enfin pour Stéphane Ruffier. L'histoire avec l'ASSE s'était terminée d'une bien triste façon, mais le gardien vient déjà de retrouver un nouveau club et il semblerait, une nouvelle carrière.

Clap de fin pour Ruffier à l'ASSE

Licencié il y a quelques jours seulement, Stéphane Ruffier a quitté l'ASSE dans l'amertume après une procédure disciplinaire et un passage devant le Conseil de prud’hommes. Le portier de 34 ans quitte le club après dix années de bons et loyaux services à Saint-Étienne. Un licenciement qui a provoqué par sa manière brutale et sans cérémonie la colère des supporters et la critique des acteurs du football, à commencer par Jean-Louis Gasset. L'ex-entraîneur de l’ASSE, avait jugé la procédure inélégante. C'est donc dans la douleur que la page se tourne pour certains, mais le principal intéressé a déjà des raisons de retrouver les sourire.

Retour aux sources pour Ruffier

L'ex-gardien de l'ASSE a trouvé un nouveau point de chute. C'est officiel, Stéphane Ruffier vient de s'engager en qualité d'éducateur à l'Aviron Bayonnais FC. Retour aux sources donc pour le joueur qui semble en avoir fini ainsi avec sa carrière de joueur professionnel à l'aube de ce mercato hivernal. Ruffier va retrouver le club de foot de sa ville de naissance et le club où il a effectué ses débuts en tant que joueur. Un club qui l'avait déjà vu revenir brièvement en prêt en 2005. L'ancien portier des Verts rejoint le club bayonnais en tant que superviseur d'une académie de gardiens. Le nouveau club de l'international français a confirmé officiellement l'information via un message diffusé sur son compte Twitter : "L'Aviron Bayonnais FC a le plaisir de vous annoncer que Stéphane Ruffier rejoint notre club à compter de ce jour en qualité d'éducateur. Il aura pour mission exclusive de créer puis superviser une académie de gardiens. Une grande opportunité pour notre club !" Stéphane Ruffier peut désormais mettre derrière lui l'épisode stéphanois et se reconstruire dans un nouveau club.













Par Hind