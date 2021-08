ASSE : Terrible confidence d'Hamouma sur le mercato des Verts

Publié par Ange A. le 13 août 2021 à 14:15

Prolongé cet été par l’ ASSE, Romain Hamouma entame sa 10e saison en tant que Stéphanois. Alors que la campagne 2021-2022 s’ouvre, l’attaquant de 34 ans s’est exprimé sur le mercato des Verts et a adressé un message clair à Claude Puel, son entraîneur.

Le constat lucide d’Hamouma sur le mercato de l’ ASSE

Un temps annoncé sur le départ en raison de l’expiration de son contrat, Romain Hamouma a fini par prolonger à l’AS Saint-Étienne. L’avant-centre de 34 ans a rempilé pour une saison avec l’ ASSE. Cette prolongation d’Hamouma fait du bien aux Verts, en difficulté sur le marché des transferts. Jusqu’ici, le club ligérien n’a encore recruté aucun joueur. Pour l’attaquant stéphanois, au vu de l’état de ses finances, Saint-Étienne aura de la peine à boucler des signatures cet été. « Je sais que la saison va être compliquée car les finances du club sont compliquées. Notamment pour aller chercher d’autres joueurs supplémentaires. Je pense que tout le monde est conscient de ça même les supporters », a lâché le joueur à la télévision du club.

Coup de pression d’Hamouma sur Claude Puel

Avec des recrues incertaines, l’AS Saint-Étienne risque de vivre une nouvelle saison difficile. Mais Romain Hamouma entend se battre pour porter haut les couleurs de l’ ASSE. Le meilleur buteur des Verts du 21e siècle a d’ailleurs adressé un message dans ce sens à son coach Claude Puel. « Je veux jouer tous les matchs. Avec l’âge, il y a un autre rôle qui s’installe. Le rôle de transmettre, de donner des conseils, qui me donne une place différente dans l’équipe […] On va donner le maximum pour le club et les supporters et pour faire la meilleure saison possible », a-t-il poursuivi.