FC Nantes Mercato : Kita proche de boucler une nouvelle signature

Publié par Timothée Jean le 23 septembre 2021 à 19:26

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, compte prolonger Abdoulaye Dabo, dont le bail expire en juin prochain. Le dirigeant du FCN aurait même formulé une offre de prolongation à son jeune milieu offensif.

Formé au FC Nantes, Abdoulaye Dabo a vécu un mercato estival très mouvementé. Le milieu de terrain de 20 ans était annoncé avec insistance vers un retour à la Juventus de Turin où il était prêté la saison dernière. Sauf que la piste turinoise est finalement tombée à l’eau et le jeune joueur est finalemennt resté au FC Nantes, où il n'entre pas dans les plans de l'entraîneur Antoineur Kombouaré. Mais Dabo pourrait bien prolonger son aventure au sein de son club formateur.

L’Équipe assure en effet que la direction du FC Nantes a décidé de conserver son milieu offensif polyvalent le plus longtemps possible. Selon les informations du quotidien sportif, les dirigeants du FCN ont fait parvenir à l’entourage d’Abdoulaye Dabo une offre de prolongation de contrat de trois années supplémentaires, soit jusqu’en juin 2025. Le but de cette manoeuvre : éviter à tout prix que le jeune milieu offensif parte libre lors du prochain mercato estival. La direction du club de Nantes semble même avoir bon espoir que cette prolongation se concrétise.

Abdoulaye Dabo prêt à prolonger au FC Nantes ?

La souce explique que les discussions ont déjà été entamées entre les deux parties et Abdoulaye Dabo ne serait pas contre l’idée de parapher un nouveau contrat avec les Canaris. Reste désormais à savoir si le jeune joueur acceptera de signer ce nouveau contrat et à quel prix.

Pour l’heure, Abdoulaye Dabo s’entraîne avec la réserve nantaise et reste à la disposition de l’entraîneur Antoine Kombouré pour intégrer l’équipe première. Cette saison, l'ailier polyvalent a disputé quatre rencontres en National 2 pour une réalisation. Sa valeur marchande est fixée à 650 000€ selon le site spécialisé Transfermarkt.