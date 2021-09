FC Nantes Mercato : Le message fort d’un indésirable à Kombouaré !

Publié par Timothée Jean le 21 septembre 2021 à 14:25

Absent des plans de l’entraîneur Antoine Kombouaré au FC Nantes, Molla Wagué s’est livré sans détour sur sa situation délicate au sein du club nantais. Le défenseur malien n’écarte pas un départ lors du prochain mercato.

FC Nantes Mercato : Molla Wagué mécontent de sa situation

Après un prêt de douze mois à Amiens SC en Ligue 2, Molla Wagué a fait son retour au FC Nantes cet été dans l’espoir de s’imposer chez les Jaune et Vert. Mais les choses ne se passent pas comme il l’espérait. L’international malien ne rentre pas dans les plans d’Antoine Kombouaré. La preuve, depuis l’entame de la saison, Molla Wagué n’a disputé aucun match sous le maillot nantais. Pourtant, le joueur de 30 ans est en pleine possession de ses capacités physiques.

« Je n’ai que 30 ans, ce sont généralement les meilleures années pour un défenseur central. Comme je l’ai dit, j’ai enchaîné les titularisations avec Amiens, je suis encore bien physiquement et dispo pour relever un nouveau défi », a-t-il confié dans une interview accordée à Foot Mercato.

Revenu de son prêt à Amiens, le défenseur central est envoyé en équipe réserve du FCN depuis le début de la saison. Cette mise à l’écart semble le perturber. D’ailleurs, Molla Wagué ne cache pas sa frustration et déplore un manque de communication des dirigeants du FC Nantes. « Je m’entraîne en marge du groupe professionnel, sans raison pour être tout à fait honnête. On ne m’a jamais expliqué le pourquoi du comment (…) Je n’ai jamais eu ma chance au final depuis que j’ai signé (…) C’est frustrant », a-t-il ajouté.

Molla Wagué en instance de départ

Agacé par cette situation compliquée, Molla Wagué n'entend pas s'éterniser au FC Nantes où son contrat expire en juin prochain. L’ancien joueur de l'Udinese espère qu’un club viendra le prendre lors de prochaine fenêtre de transfert. « Nantes me laissera partir sans indemnité si un club vient. Je suis déterminé et prêt à reprendre, à retrouver la vie de groupe et surtout le goût de la compétition, le public, car c’est ça qui nous fait vibrer. J’ai de l’expérience, j’ai participé à 4 CAN, j’ai joué en Serie A, en Premier League, en Ligue 1, je veux mettre tout ça à profit pour aider mon prochain club et relever ce défi », a-t-il conclu. Un appel du pied lancé envoyé aux éventuels clubs intéressés.

Les parcours mémorables des clubs français en Europe