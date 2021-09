PSG Mercato : Agacé, Pochettino dit enfin la vérité sur Tottenham

Publié par JEAN-LUC D le 23 septembre 2021 à 15:46

Encore sous contrat avec le PSG, Mauricio Pochettino a été annoncé tout proche d’un retour à Tottenham durant le dernier mercato estival. Un mois après, l’entraîneur du club parisien est revenu sur ce feuilleton qui a secoué le mercato.

Mercato PSG : Pochettino : « Moi, j’étais sous contrat »

Arrivé en janvier 2021 à la suite du licenciement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino aurait bien pu quitter le Paris Saint-Germain cet été. Selon plusieurs sources locales et étrangères, le coach argentin était déçu de l’opacité de l’organisation interne chez les Rouge et Bleu. À tel point qu’il aurait réclamé un bon de sortie à la direction du Paris SG pour retourner à Tottenham où Daniel Levy était prêt à payer ce qu’il faut pour le rapatrier à Londres. Finalement, Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar n’ont pas accepté et l’Argentin de 49 ans est finalement resté à Paris. Interrogé par la radio France Bleu Paris, il dément totalement cette fake news qu’il a préféré ignorer royalement au moment où elle était encore chaude.

« Prendre la parole pour démentir ? Je l’ai expliqué en conférence de presse. Dans le football, il y a beaucoup de rumeurs. Je n’ai pas eu le sentiment que je devais démentir n’importe quel type de rumeur. Moi, j’étais sous contrat. Si des clubs étaient intéressés, ils devaient se mettre en relation avec le PSG », a indiqué l’ancien défenseur central du PSG (2001-2003). Poursuivant, il s’est également prononcé sur ses rapports avec Leonardo.

Pochettino et ses relations avec Leonardo ?

Totalement muet à l'époque, malgré l'agitation autour de son avenir pendant plusieurs semaines, Mauricio Pochettino a accepté de lever un coin de voile sur ses rapports avec le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo. Malgré l’hécatombe annoncée entre les deux hommes, le compatriote de Lionel Messi assure qu’avec le dirigeant brésilien, l’accord est cordial et l’entente parfaite. En témoigne le mercato estival qui a été mené dans une parfaite symbiose.

« Concernant ma relation avec Leonardo et le président, nous avons travaillé étroitement pendant la trêve pour trouver les meilleures solutions aboutissant à l’effectif que nous avons aujourd’hui. J’étais très tranquille et je n’avais aucun intérêt à réagir aux rumeurs », a expliqué Mauricio Pochettino. Et justement, le contrat de l’Argentin a été prolongé en juillet dernier jusqu’au 30 juin 2023 par le PSG.