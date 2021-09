Barça Mercato : Koeman lâche ses vérités à sa direction

Publié par Timothée Jean le 22 septembre 2021 à 20:34

C’est la crise au FC Barcelone ! Fragilisé par le manque de résultats, l'entraîneur Ronald Koeman était très attendu en conférence de presse ce mercredi, à la veille du match contre Cadix. Mais le coach néerlandais a surpris son auditoire en se contentant de lire un bref communiqué avant de repartir.

Le message fort de Koeman sur la crise au Barça

Le FC Barcelone traverse actuellement une situation difficile. Le club catalan enchaîne des résultats décevants depuis l’entame de la saison. Battu par le Bayern Munich (3-0) en Ligue des champions, le Barça a été tenu en échec (1-1) à domicile par Grenade. Ces contre-performances ont fragilisé un peu plus la situation de Ronald Koeman en Catalogne.

Décrié depuis quelques semaines en Espagne, l’entraîneur du Barça se savait très attendu ce mercredi en conférence de presse, avant le voyage à Cadix. Ronald Koeman s’est présenté en salle de presse, mais a esquivé les questions des médias. Il s’est contenté de lire un communiqué, rappelant que « la situation financière du club est liée aux résultats sportifs et vice-versa. Cela veut dire qu'il faut reconstituer l'effectif sans pouvoir faire de gros investissements ».

Le patron du banc catalan a ensuite réclamé du temps pour ses jeunes joueurs. « Le football a besoin de temps, les jeunes qui démarrent peuvent être des stars mondiales dans une paire d'années. Le côté positif de cette situation, c'est que les jeunes peuvent avoir leur chance comme Xavi et Iniesta l'ont eue en leur temps. Mais cela demande de la patience », a-t-il ajouté.

Koeman : "On ne peut pas attendre de miracles en Ligue des champions"

Ronald Koeman demande donc de la patience aux supporters. Et avant de quitter la salle de presse, l’entraîneur du FC Barcelone a mis sa direction face à ses responsabilités en se prononçant sur les objectifs réels du club cette saison. « Un bon du classement en Liga serait un succès. L'Europe peut être une bonne école pour nos jeunes. Mais on ne peut pas attendre de miracles en Ligue des champions. La défaite contre le Bayern doit être ainsi mise en perspective. L'équipe doit être soutenue, en mots et en actes, a-t-il indiqué.

Nous comptons sur votre soutien en ces moments difficiles. Nous, joueurs et staff, sommes très contents du soutien reçu lors du match contre Grenade. Vive le Barça », a conclu l’homme de 58 ans en conférence de presse du jour. Reste à savoir ce qu’en pensent les dirigeants du FC Barcelone. Pour l’heure, Ronald Koeman n’est pas vraiment en odeur de sainteté au Barça après de nombreuses déclarations controversées. Selon certaines sources espagnoles, la direction travaillerait déjà en coulisses pour trouver son successeur.