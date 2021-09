Barça Mercato : Une légende des Bleus bientôt à Barcelone ?

Publié par Timothée Jean le 23 septembre 2021 à 15:16

L'entraîneur du Barça, Ronald Koeman, est de plus en plus menacé. Selon la presse espagnole, les dirigeants du Barça s'activent en coulisses pour trouver son remplaçant et l’une des pistes étudiées en interne mènerait à Thierry Henry.

Barça Mercato : Thierry Henry en alternative pour remplacer Koeman ?

Ronald Koeman vit peut-être ses derniers jours sur le banc du FC Barcelone. L’humiliation subie face au Bayern Munich (3-0) en Ligue des champions et le triste match nul concédé à domicile contre Grenade ont sérieusement fragilisé la situation du coach néerlandais en Catalogne. Il est désormais difficile de voir Ronald Koeman aller au bout de son contrat expirant en juin 2022 avec le Barça.

La presse espagnole assure d’ailleurs que la direction du FC Barcelone travaille déjà sur sa succession. Pour le remplacer, le nom de Xavi Hernandez revient en tête de liste. Sauf que l’ancien capitaine du Barça n’est pas le seul nom étudié en interne. Selon les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants catalans se tournent vers d’autres solutions alternatives et l’une d’entre elles mènerait à un certain Thierry Henry.

Ce n'est pas la première fois que l’entraîneur français est cité dans la capitale catalane. L’actuel adjoint de Roberto Martinez en sélection de Belgique a déjà été sondé par le passé pour prendre les rênes de l’équipe première du Barça. Et il le serait encore aujourd'hui d'après le média espagnol. Le consultant de Prime Vidéo serait donc une alternative plus qu'une vraie priorité pour les dirigeants du FC Barcelone.

D’autres profils à l’étude pour remplacer Koeman

D’autres entraîneurs sont également annoncés dans le collimateur du FC Barcelone. Les noms de Erik ten Hag (Ajax Amsterdam), Roberto Martinez (Belgique) ou encore Pep Guardiola (Manchester City) sont également cités par la presse espagnole. Toujours en poste au FC Barcelone, Ronald Koeman voit donc de nombreux entraîneurs patienter en salle d'attente pour prendre sa succession.