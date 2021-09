PSG Mercato : Raphaël Varane manoeuvre ouvertement contre Paris

Publié par JEAN-LUC D le 23 septembre 2021 à 19:56

Débarqué à Manchester United cet été en provenance du Real Madrid contre un chèque de 40 millions d’euros, Raphaël Varane s’est exprimé sur l’avenir de Paul Pogba, annoncé au PSG. Et ce n’est pas pour faire plaisir aux supporters parisiens.

Raphaël Varane insiste pour que Paul Pogba reste à United

Libre le 30 juin prochain, Paul Pogba peut aisément négocier un accord avec le club de son choix en vue d’un transfert gratuit l’été prochain. À la recherche d’un nouveau milieu de terrain créatif pour épauler Marco Verratti, le Paris Saint-Germain est clairement positionné pour récupérer l’international français. Pour y parvenir, les dirigeants parisiens seraient notamment prêts à faire du joueur des Red Devils l’un des plus gros revenus du vestiaire des Rouge et Bleu derrière les Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Selon certains médias anglais, le champion du monde 2018 ne verrait pas d’un mauvais oeil une arrivée à Paris pour évoluer aux côtés de toutes les autres stars de l’équipe de Mauricio Pochettino. Mais Raphaël Varane veut contrarier tous les plans de Pogba et du PSG. En effet, dans des propos repris par la télévision norvégienne TV2, le défenseur central tricolore a lancé un message fort à son compatriote, lui demandant notamment de rester encore un peu avec lui dans le nord de l’Angleterre.

« C’est sa décision, mais bien sûr, j’espère qu’il restera ici longtemps. C’est un joueur fantastique. Évidemment, j’espère qu’il restera », a déclaré le joueur de 28 ans. D’ailleurs, le club anglais est disposé à tout mettre en oeuvre afin que Pogba reste et poursuive son aventure dans son club formateur.

Mercato PSG : Un contrat historique proposé à Pogba

D’après les informations du Daily Express, les dirigeants de Manchester United s’apprêtent à transmettre à Paul Pogba un contrat hors marché au niveau de la Premier League. En effet, le tabloïd britannique explique que le board mancunien offre à la Pioche un nouveau bail longue durée avec à la clé un salaire hebdomadaire de 467.000 euros, soit 26 millions d’euros annuels. En cas d’accord, le natif de Lagny-sur-Marne deviendrait tout simplement le joueur le mieux payé de l’histoire du championnat anglais.

Suffisant pour que le compatriote de Varane signe avec les Red Devils ? En tout cas, son agent Mino Raiola continue d’entretenir le flou autour de son avenir en lançant récemment : « Paul Pogba est en fin de contrat en juin, donc nous allons discuter avec Manchester United et nous verrons ce qui se passe. »